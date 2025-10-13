باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آیا فلسطینی‌ها می‌توانند به ترامپ اعتماد کنند؟ + فیلم

کارشناس حوزه بین الملل در مورد جنگ غزه نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا هاشم زادگان، کارشناس حوزه بین‌الملل با‌حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در خصوص جنگ غزه توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

