باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در طول دوره آماری ۶۰ سال اخیر، گاه میزان بارشهای سالانه به بالای ۵۰۰ میلیمتر میرسید و معمولا پس از دو سال خشکسالی، چند سال ترسالی رخ میداد که پیامدهای خشکسالیها را جبران میکرد، اما در پنج سال اخیر، میانگین بارندگیهای استان تهران کمتر از متوسط بارندگیهای سالانه بوده و در سال آبی گذشته با ۱۵۹ میلیمتر بارش، شدیدترین خشکسالی یک قرن اخیر در تهران اتفاق افتاد.
در این شرایط تکمیل فاز دوم پروژه خط جایگزین انتقال آب از سد طالقان میتواند اقدامی مؤثر در جهت کاهش تنش آبی این کلانشهر باشد همانطور که تکمیل فاز اول این پروژه در تابستان کمک کننده بود.
تکمیل فاز دوم پروژه خط جایگزین انتقال آب از سد طالقان که در این راستا حبیبالله علی اصغری، مجری خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان، اظهار کرد: طول این خط ۶۲۵۰۰ متر است و کلیه مراحل لولهگذاری و نصب شیرآلات به اتمام رسیده است. تا به امروز، ما حدود ۹ میلیون متر مکعب آب را به هشتگرد و کرج منتقل کردهایم و عملاً آب مورد نیاز تهران را جایگزین خط قدیم کردهایم.
او ادامه داد: در قطعه آخر، از تصفیهخانه شماره ۲ کرج که در کیلومتر ۵۴ واقع شده است تا نقطه پایانی در بیقان، که کیلومتر ۶۲ است، کارها به طور کامل تکمیل شده و تستها آغاز شده است. در حال حاضر، آب در کیلومتر ۶۱ است.
علی اصغری خاطرنشان کرد: امیدواریم تستها امروز و فردا انجام شود و تا پایان هفته، سهم آبی تهران به مقدار ۲.۵ میلیون متر مکعب به این شهر منتقل شود.
در ادامه هم مدیرعامل آبفای استان تهران ابراز امیدواری کرد: با بهرهبرداری از بخش دیگری از پروژه خط دوم انتقال آب از سد طالقان و افزایش ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه ظرفیت جدید تامین آب در آینده نزدیک، ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال افزایش یابد هرچند که این اقدام هم بهتنهایی کافی نیست و لازم است از هرگونه بارگذاری جمعیت جدید در تهران جلوگیری شود و جمعیت موجود نیز مصارف خود را به میزان الگوی مصرف نزدیک کنند و سرانه مصرف به ازای هر نفر در شبانهروز از ۲۴۰ به ۱۳۰ لیتر کاهش یابد.
گفتنی است، از ۹ شهریورماه همزمان با رسیدن ۲۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب از سامانه دوم انتقال از سد طالقان به تصفیهخانه شماره دو کرج، ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب تهران افزوده شده است؛ درواقع با رسیدن حدود ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب به هشتگرد و ۲۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب به کرج، سهمیه استان البرز از خط اول به همین میزان به شهر تهران تخصیص داده شده است.