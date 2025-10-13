شهروندخبرنگار ما تصاویری از مناظر پاییزی جنگل باغو پر استان گلستان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پارک جنگلی باغو در بندر گز استان گلستان واقع شده است. این بوستان فضایی را برای گردشگران فراهم می‌کند تا زیر سایه‌های درختان سر به فلک کشیده و طبیعتی سرسبز لحظان شاد و دلنشینی را سپری کنید. لذت نشستن در آلاچیق‌های این بوستان نیز می‌تواند به جذابیت آن بیافزاید. این جنگل زیبا با فضای سرسبز و دلنشین به دلیل آب و هوای مطلوب و دلپذیری که دارد؛ در تمام فصول سال میزبان گردشگران بسیاری است.

هم اکنون که فصل پاییز هزار رنگ فرا رسیده؛ گشت و گذار در این بوستان جنگلی زیبا حال و هوای خاصی دارد که تماشای آن خالی از لطف نیست.

شهروندخبرنگار ما تصاویری از این جنگل زیبا را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: جعفر البرزی - گلستان

