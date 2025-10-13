شهروندخبرنگار ما تصاویری از مناظر پاییزی جنگل باغو پر استان گلستان را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پارک جنگلی باغو در بندر گز استان گلستان واقع شده است. این بوستان فضایی را برای گردشگران فراهم می‌کند تا زیر سایه‌های درختان سر به فلک کشیده و طبیعتی سرسبز لحظان شاد و دلنشینی را سپری کنید. لذت نشستن در آلاچیق‌های این بوستان نیز می‌تواند به جذابیت آن بیافزاید. این جنگل زیبا با فضای سرسبز و دلنشین به دلیل آب و هوای مطلوب و دلپذیری که دارد؛ در تمام فصول سال میزبان گردشگران بسیاری است.
هم اکنون که فصل پاییز هزار رنگ فرا رسیده؛ گشت و گذار در این بوستان جنگلی زیبا حال و هوای خاصی دارد که تماشای آن خالی از لطف نیست.
شهروندخبرنگار ما تصاویری از این جنگل زیبا را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: جعفر البرزی - گلستان

گشت و گذار پاییزه در جنگل باغو به روایت تصاویر

گشت و گذار پاییزه در جنگل باغو

گشت و گذار پاییزه در جنگل باغو به روایت تصاویر

گشت و گذار پاییزه در جنگل باغو به روایت تصاویر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جاذبه های گردشگری ، سوژه خبری ، اماکن زیبا
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار سمنان؛
گشت و گذاری به بوستان جنگلی پروفسور کردوانی در گرمسار + فیلم
شهروندخبرنگار اصفهان؛
گشت و گذار پاییزی به چنارستان روستای برزآباد در کاشان + فیلم
شهروندخبرنگار گلستان؛
نمایی از چشم نوازی جنگل توسکستان گرگان در قاب دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر در روستای قاسم آباد بجستان + عکس و فیلم
گشت و گذار پاییزه در جنگل باغو به روایت تصاویر
رنجش اهالی روستای مله کبود شهرستان دالاهو از قطعی طوانی بودن آب + فیلم
۳۰ سال انتظار برای تحویل واحدهای تجاری اداری برج دماوند(آناهید)
آخرین اخبار
۳۰ سال انتظار برای تحویل واحدهای تجاری اداری برج دماوند(آناهید)
رنجش اهالی روستای مله کبود شهرستان دالاهو از قطعی طوانی بودن آب + فیلم
گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر در روستای قاسم آباد بجستان + عکس و فیلم
گشت و گذار پاییزه در جنگل باغو به روایت تصاویر
برگزاری جشن مهرگان در دبستان امام خمینی آران و بیدگل + فیلم
مشتریان ساینا چشم انتظار تحویل خودرو
گلایه بندرعباسی‌ها از افزایش قیمت مرغ
قابی به یادماندنی از حضور معاون سازمان ومدیر جهادکشاورزی نیشابور در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان در هفته فراجا