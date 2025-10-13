به گفته رئیس یک سازمان فلسطینی، بیش از ۱.۵ میلیون نفر در نتیجه حملات اسرائیل بی‌خانمان شده‌اند و بدون غذا، آب و خدمات درمانی زندگی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «امجد الشوا» رئیس شبکه سازمان‌های غیردولتی فلسطین در غزه، اعلام کرد که بیش از یک‌ونیم میلیون فلسطینی بر اثر ویرانی گسترده ناشی از جنگ اسرائیل که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده، خانه‌های خود را از دست داده‌اند.

او وضعیت کنونی را «فاجعه‌ای انسانی شدید» توصیف کرد و گفت خانواده‌های آواره در چادر‌های پاره یا در فضای باز زندگی می‌کنند و از غذا، آب و مراقبت‌های پزشکی محروم‌اند.

الشوا خواستار ارسال فوری کمک‌ها از جمله ۳۰۰ هزار چادر، ماشین‌آلات سنگین برای آواربرداری و بازسازی بیمارستان‌های ویران‌شده شد. او همچنین درباره وجود مهمات عمل‌نکرده که جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند، هشدار داد.

شایان ذکر است عقب‌نشینی نظامیان رژیم تروریستی اسرائیل از برخی مناطق شهر غزه، ویرانی‌های گسترده‌ای را در محله‌های مسکونی و زیرساخت‌های این منطقه آشکار ساخته است. بمباران‌های شدید این رژیم تروریستی مناطق کامل را با خاک یکسان کرده و به ویرانه تبدیل کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، طبق گزارش مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه، حدود ۱۹۳ هزار ساختمان در غزه تخریب یا آسیب دیده‌اند.

دفتر رسانه‌ای دولتی فلسطین در غزه اعلام کرده است که حدود ۹۰ درصد از نوار غزه تخریب شده و ارتش رژیم صهیونیستی از طریق حملات، کوچ اجباری و بمباران مداوم، کنترل حدود ۸۰ درصد از مساحت این منطقه را در دست گرفته بوده است.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک

برچسب ها: جنگ غزه ، تخریب خانه ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
آخرین اخبار
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران