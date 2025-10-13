باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «امجد الشوا» رئیس شبکه سازمان‌های غیردولتی فلسطین در غزه، اعلام کرد که بیش از یک‌ونیم میلیون فلسطینی بر اثر ویرانی گسترده ناشی از جنگ اسرائیل که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده، خانه‌های خود را از دست داده‌اند.

او وضعیت کنونی را «فاجعه‌ای انسانی شدید» توصیف کرد و گفت خانواده‌های آواره در چادر‌های پاره یا در فضای باز زندگی می‌کنند و از غذا، آب و مراقبت‌های پزشکی محروم‌اند.

الشوا خواستار ارسال فوری کمک‌ها از جمله ۳۰۰ هزار چادر، ماشین‌آلات سنگین برای آواربرداری و بازسازی بیمارستان‌های ویران‌شده شد. او همچنین درباره وجود مهمات عمل‌نکرده که جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند، هشدار داد.

شایان ذکر است عقب‌نشینی نظامیان رژیم تروریستی اسرائیل از برخی مناطق شهر غزه، ویرانی‌های گسترده‌ای را در محله‌های مسکونی و زیرساخت‌های این منطقه آشکار ساخته است. بمباران‌های شدید این رژیم تروریستی مناطق کامل را با خاک یکسان کرده و به ویرانه تبدیل کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، طبق گزارش مرکز ماهواره‌ای سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه، حدود ۱۹۳ هزار ساختمان در غزه تخریب یا آسیب دیده‌اند.

دفتر رسانه‌ای دولتی فلسطین در غزه اعلام کرده است که حدود ۹۰ درصد از نوار غزه تخریب شده و ارتش رژیم صهیونیستی از طریق حملات، کوچ اجباری و بمباران مداوم، کنترل حدود ۸۰ درصد از مساحت این منطقه را در دست گرفته بوده است.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک