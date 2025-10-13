گروه مقاومت فلسطین اسامی ۲۰ اسیر اسرائیلی و ۱۹۰۰ اسیر فلسطینی که قرار است امروز آزاد شوند را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه مقاومت فلسطین، حماس روز دوشنبه اسامی ۲۰ اسیر اسرائیلی را که قرار است تحت مرحله اول توافق آتشبس با اسرائیل آزاد شوند، منتشر کرد.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که فهرست ۲۰ اسیر زندهای که از سوی جنبش حماس منتشر شده، با فهرست اسامی مدنظر و شناختهشده برای "اسرائیل" مطابقت دارد.
همزمان، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که اتوبوسهای صلیب سرخ در حال حرکت به سمت نقاط تعیینشده برای تحویل گرفتن اسرای اسرائیلی از نوار غزه هستند.
حماس همچنین اسامی بیش از ۱۹۰۰ اسیر فلسطینی را که قرار است طبق توافق آتشبس آزاد شوند، منتشر کرده است. انتظار میرود صلیب سرخ بر آزادیها نظارت کند.
چندین وسیله نقلیه در حال حاضر در زندان اوفر اسرائیل منتظرند تا زندانیان فلسطینی را به غزه یا کرانه باختری اشغالی منتقل کنند.
منبع: رویترز/ الجزیره