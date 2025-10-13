گروه مقاومت فلسطین اسامی ۲۰ اسیر اسرائیلی و ۱۹۰۰ اسیر فلسطینی که قرار است امروز آزاد شوند را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه مقاومت فلسطین، حماس روز دوشنبه اسامی ۲۰ اسیر اسرائیلی را که قرار است تحت مرحله اول توافق آتش‌بس با اسرائیل آزاد شوند، منتشر کرد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که فهرست ۲۰ اسیر زنده‌ای که از سوی جنبش حماس منتشر شده، با فهرست اسامی مدنظر‌ و شناخته‌شده برای "اسرائیل" مطابقت دارد.

همزمان، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که اتوبوس‌های صلیب سرخ در حال حرکت به‌ سمت نقاط تعیین‌شده برای تحویل گرفتن اسرای اسرائیلی از نوار غزه هستند.

حماس همچنین اسامی بیش از ۱۹۰۰ اسیر فلسطینی را که قرار است طبق توافق آتش‌بس آزاد شوند، منتشر کرده است. انتظار می‌رود صلیب سرخ بر آزادی‌ها نظارت کند.

چندین وسیله نقلیه در حال حاضر در زندان اوفر اسرائیل منتظرند تا زندانیان فلسطینی را به غزه یا کرانه باختری اشغالی منتقل کنند.

منبع: رویترز/ الجزیره

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، حماس
خبرهای مرتبط
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
آخرین اخبار
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران