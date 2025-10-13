باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تمام فعالان ناوگان جهانی صمود که هنگام تلاش برای شکستن محاصره رژیم تروریستی اسرائیل علیه غزه، بهصورت غیرقانونی توسط نیروهای این رژیم تروریستی در آبهای بینالمللی ربوده شده بودند، از بازداشت آن آزاد شدند.
ازسویی دیگر ائتلاف ناوگان آزادی و مرکز حقوقی عداله که نمایندگی حقوقی ۱۴۵ بازداشتی از اعضای ناوگان آزادی و گروه TMTG را بر عهده داشتند، از رفتار تحقیرآمیز و بدرفتاری نیروهای اشغالگر اسرائیل با بازداشتشدگان خبر دادند.
شهادتهای فعالان حاکی از آن است که آنان مورد حملات فیزیکی و لفظی قرار گرفتهاند، وسایل شخصیشان مصادره شده، برای مدت طولانی زیر آفتاب نگه داشته شدهاند، از دسترسی به وکیل محروم بودهاند و در شرایط سخت و غیربهداشتی، همراه با کمبود شدید غذا و آب در زندان کتسیوت اسرائیل نگهداری میشدند.
پیش از این نیز بندتا اسکودری، عضو ایتالیایی پارلمان اروپا که در ناوگان جهانی صمود شرکت داشت، اعلام کرد که در طول بازداشت خود توسط رژیم تروریستی اسرائیل از دسترسی به نیازها و حقوق اولیه محروم شده و مورد آزار فیزیکی قرار گرفتهاند.
منبع: قدس نیوز نتورک