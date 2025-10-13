باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه «واشنگتن پست» در گزارشی که بر اساس اسناد نظامی محرمانه امریکا تهیه شده، فاش کرده است که از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، همکاری نظامی محرمانه‌ای میان ارتش رژیم صهیونیستی و افسرانی از ارتش‌های شش کشور عربی شامل مصر، اردن، قطر، عربستان سعودی، امارات و بحرین صورت گرفته است.

این همکاری در چارچوب فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) و در پایگاه «العدید» در قطر انجام شده است. همکاری شامل نشست‌های امنیتی، مانورهای نظامی و تبادل اطلاعات شناسایی هوایی بوده است. یکی از این نشست‌ها در مه ۲۰۲۴ در پایگاه العدید برگزار شد. اگرچه این کشورها اسرائیل را به‌صورت علنی محکوم کرده‌اند، اما در عمل با آن همکاری داشته‌اند.

در کنار فعالیت‌های نظامی، همکاری‌هایی در حوزه امنیت سایبری و رسانه‌ای نیز میان این کشورها و اسرائیل در حال توسعه است. کویت و عمان نیز به‌عنوان شركای بالقوه در جریان این برنامه‌ها بوده‌اند.

