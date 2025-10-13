معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اعلام کرد: پروژه پایاب سد گاران با پیشرفت فیزیکی مطلوب تا پایان آبان‌ماه تکمیل می‌شود و همزمان عملیات تست تأمین آب در پایاب سدهای امیرآباد و رمشت آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان:  پریسا بهرامی- کیومرث حبیبی  جلسه کارگروه ماده ۱۱ اراضی کشاورزی که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: تجهیز و آماده‌سازی اراضی پایاب چند سد استان با هدف آبگیری کنترل‌شده، توسعه تولید، امنیت غذایی و اشتغال در حال اجرا است.

وی با اشاره به پروژه شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد گاران به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار استان، افزود: این پروژه در چهار ناحیه عمرانی به مساحت چهار هزار و ۵۵۰ هکتار در حال اجرا است و طبق وعده آب منطقه‌ای تا پایان آبان‌ماه به اتمام خواهد رسید.

معاون عمرانی استاندار کردستان شبکه آبیاری پایاب سد امیرآباد–رمشت در شهرستان کامیاران را نیز از پروژه‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: با آماده بودن ۲۵۰ هکتار از شبکه فرعی امیرآباد و ۵۸۰ هکتار از شبکه فرعی رمشت، آب مورد نیاز جهت تست از سوی شرکت آب منطقه‌ای به جهاد کشاورزی تحویل خواهد شد.

حبیبی با اشاره به درخواست‌های مردمی برای استفاده از آب سد قشلاق گفت: مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای بازنگری در تخصیص فعلی پایاب سد قشلاق (۱۵۰۰ هکتار) و افزایش آن را پیگیری کند و سازمان جهاد کشاورزی نیز همزمان از محل سامانه‌های نوین آبیاری اجرای شبکه را دنبال کند.

وی درباره شبکه آبیاری دشت سیازاخ نیز اظهار داشت: این طرح با هدف بهره‌گیری از آب سد مخزنی سیازاخ و افزایش راندمان آبیاری در حدفاصل بیجار و دیواندره جانمایی شده و با تکمیل آن بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی پایاب سد آبیاری خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامه؛ بر تسریع و همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای شبکه‌های آبیاری پایاب سد‌های استان تأکید کرد.

از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه، می‌توان به تامین اعتبار نیرورسانی ایستگاه پمپاژ پایاب سد امیرآباد، بررسی مطالبات محلی برای حقابه و تخصیص برداشت ۳۰ هکتاری از سد رمشت، بازدید میدانی از طرح‌های پایاب سد‌های گاران، امیرآباد–رمشت و سیازاخ، تعیین تکلیف حقابه تعاونی‌های آبران و تشکیل جلسه تخصصی جهت بررسی وضعیت سد سیازاخ اشاره کرد.

