اسرائیل به خانواده‌های فلسطینی که قرار است عزیزانشان در قالب توافق اخیر آتش‌بس آزاد شوند، هشدار داده است از برگزاری هرگونه جشن خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌ها حاکی است که اداره زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل به خانواده‌های اسرای فلسطینی که قرار است امروز در چارچوب توافق اخیر آتش‌بس و تبادل اسرا آزاد شوند، هشدار داده است از برگزاری جشن استقبال خودداری کنند. هشدار‌های مشابهی نیز پیش‌تر در سال جاری صادر و هرگونه جشن عمومی ممنوع اعلام شده بود.

حملات به مراسم‌های استقبال از آزادی اسرا پس از آزادی اشرف زغیر در ۲۵ ژانویه افزایش یافت؛ او ۲۳ سال را در زندان‌های رژیم تروریستی اسرائیل گذرانده بود.

 تنها یک روز پس از آزادی او، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل عملیات تلافی‌جویانه‌ای انجام داد و برادرش امیر زغیر، پدر چهار فرزند، پس از برگزاری جشن خانوادگی و حضور همسایگان در آن، بازداشت شد.

شایان ذکر است که رسانه‌های اسرائیلی در حال انتشار صحنه‌هایی از رفتار خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز با اسرای فلسطینی که قرار است در قالب تبادل اسرا آزاد شوند، هستند.

در یکی از این ویدئوها گزارشگر از خارج کردن اسرای فلسطینی که قرار است با اسرای اسرائیلی نزد مقاومت مبادله شوند از سلول‌هایشان در زندان سخن می‌گوید و در پشت صحنه دیده می‌شود که اسرای فلسطینی چگونه با چشم‌ها و دست‌های بسته و به صورت خمیده پشت همدیگر در حال انتقال به مکانی دیگر هستند.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
آخرین اخبار
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران