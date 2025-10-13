باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارشها حاکی است که اداره زندانهای رژیم تروریستی اسرائیل به خانوادههای اسرای فلسطینی که قرار است امروز در چارچوب توافق اخیر آتشبس و تبادل اسرا آزاد شوند، هشدار داده است از برگزاری جشن استقبال خودداری کنند. هشدارهای مشابهی نیز پیشتر در سال جاری صادر و هرگونه جشن عمومی ممنوع اعلام شده بود.
حملات به مراسمهای استقبال از آزادی اسرا پس از آزادی اشرف زغیر در ۲۵ ژانویه افزایش یافت؛ او ۲۳ سال را در زندانهای رژیم تروریستی اسرائیل گذرانده بود.
تنها یک روز پس از آزادی او، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل عملیات تلافیجویانهای انجام داد و برادرش امیر زغیر، پدر چهار فرزند، پس از برگزاری جشن خانوادگی و حضور همسایگان در آن، بازداشت شد.
شایان ذکر است که رسانههای اسرائیلی در حال انتشار صحنههایی از رفتار خشونتآمیز و تحقیرآمیز با اسرای فلسطینی که قرار است در قالب تبادل اسرا آزاد شوند، هستند.
در یکی از این ویدئوها گزارشگر از خارج کردن اسرای فلسطینی که قرار است با اسرای اسرائیلی نزد مقاومت مبادله شوند از سلولهایشان در زندان سخن میگوید و در پشت صحنه دیده میشود که اسرای فلسطینی چگونه با چشمها و دستهای بسته و به صورت خمیده پشت همدیگر در حال انتقال به مکانی دیگر هستند.
منبع: قدس نیوز نتورک