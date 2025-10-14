باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان توصیه می شود که نسبت به اجرای عملیات بهداشت باغات و حذف شاخه های خشک و آلوده اقدام کنند.

وی با تاکید بر برداشت باقی مانده محصولات باغی در اسرع وقت افزود: باغداران استفاده از قیم برای نهال های جوان را در دستور کار قرار دهند.

رفیعی ادامه داد: گلخانه داران بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و ادوات کشاورزی در برابر باد شدید را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به گرد و خاک گسترده پرورش دهندگان تمهیدات لازم برای جلوگیری از تلفات آبزیان را اتخاذ کنند.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز سه شنبه برای اردبیل، سواحل دریای خزر و شمال شرق ادامه ابرناکی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.

طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در غرب سواحل دریای خزر و اردبیل بارش باران و وزش باد شدید انتظار می رود، همچنین فردا چهارشنبه در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان و ارتفاعات شمال هرمزگان رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید رخ خواهد داد.

امروز در شمال غرب، غرب و شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز و در شمال غرب، شرق و شرق سواحل دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز و چهارشنبه در نوار شرقی کشور وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار می رود. همچنین روز سه شنبه کاهش ۳ تا ۶ درجه در نوار شمالی کشور بویژه شمال شرق اتفاق خواهد افتاد.



