باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از ستاری تا یادگار امام (ره) و خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع اسکندری، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از قیطریه تا بزرگراه مدرس، بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان و بزرگراه زین الدین از امام علی (ع) تا پل شریعتی، بار ترافیکی پرحجم و سنگین را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا ۲۰ متری افسریه، بزرگراه امام علی (ع) از پل خاوران تا دماوند، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از جناح تا پل ستارخان و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در مسیر شمال به جنوب بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز بار ترافیک پرحجم و سنگین است.