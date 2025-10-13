معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی معابر و بزرگراه‌های پایتخت را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از ستاری تا یادگار امام (ره) و خیابان آزادی از استادمعین تا تقاطع اسکندری، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه صدر از قیطریه تا بزرگراه مدرس، بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان و بزرگراه زین الدین از امام علی (ع) تا پل شریعتی، بار ترافیکی پرحجم و سنگین را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا ۲۰ متری افسریه، بزرگراه امام علی (ع) از پل خاوران تا دماوند، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از جناح تا پل ستارخان و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹ دی تا تونل توحید، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در مسیر شمال به جنوب بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

برچسب ها: ترافیک معابر شهری ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
آغاز طرح سراسری برخورد با نقص سیستم روشنایی خودروها در جاده‌های کشور
تردد عادی و روان در تمامی معابر پایتخت؛ پیش بینی ترافیک عصرگاهی
اعمال قانون بیش از ۱۱۶ هزار وسایل نقلیه سنگین در نیمه نخست ۱۴۰۴
ثبت ۳۸۱ هزار تخلف ساکن در نیمه اول مهر؛
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستور دادستانی تهران برای شناسایی پشت صحنه توزیع عروسک‌های موهن 
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
آخرین اخبار
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
دستور دادستانی تهران برای شناسایی پشت صحنه توزیع عروسک‌های موهن 
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن به زنان سرپرست خانوار
قیمت گذاری‌های غیرمنطقی در بازار نشان دهنده دست‌های پشت پرده برای ایجاد نارضایتی است
محیط زیست یک میراث طبیعی و اخلاقی است
زورگیران اتوبان آزادگان دستگیر شدند
دستگیری عاملان ضرب و شتم در درمانگاه شهریار
احکام پرونده‌های مواد مخدر باید وفق مقررات سریع اجرا شود
آغاز مرحله دوم برنامه‌های هفته تهران دوست‌داشتنی در ۲۲ نقطه جدید پایتخت
سامانه تنظیم محور‌ اصلی تحول دیجیتال در حوزه خدمات الکترونیک قضایی است
همکاری پلیس با شهرداری رضایتمندی مردم را افزایش داده است
تعیین تکلیف ۹۰ درصد واحد‌های آسیب‌دیده جنگ ۱۲ روزه
پیام تبریک رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های جهانی
کاهش ۳۰ درصدی سرقت‌ها در تهران
شادی‌های کودکانه در منطقه ۱۴
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد
سردار ساجدی‌نیا: هم‌افزایی و وحدت رویه، کلید مدیریت موفق بحران‌ها
جزییات بهره‌برداری از گام دوم مسیر سرزندگی تا پایان سال
آغاز فستیوال ملی جوانان در سیستان و بلوچستان با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران با مساعدت قهرمانان کشتی
بازنشستگان از فردا معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه را دریافت می‌کنند
اصلاح بخشنامه مربوط به یک درصد حق مسکن مستمری‌بگیران
دیدار فرمانده حشد الشعبی عراق با سردار رادان
رونمایی از محل بازداشت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران پهلوی
وقتی خیابان‌ها به پارکینگ تبدیل می‌شوند
پیگیری تا حصول نتیجه؛ مأموریت استاندار تهران به مدیران اقتصادی برای رفع موانع تولید
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
چپ‌گرد ستارخان-چمران تا پایان سال افتتاح می‌شود
چمران: فروش اضافه طبقات در هیچ کجای شهر نداریم
اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد