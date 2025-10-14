مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران از کاهش ۳۵ درصدی تولید و خرید تضمینی گندم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت:  براساس آمار بیش از ۳۰۰ هزارهکتار مناطق سرد کشور زیرکشت رفتند و مابقی کشاورزان در حال تدارک تامین نهاده هستند تا بتوانند با آماده سازی اراضی در زمان مقرر نسبت به کشت اقدام کنند.

به گفته وی، اکنون نهاده های کشاورزی بسیار کم است به طوریکه برخی کشاورزان برای از دست ندادن رطوبت خاک بدون کود اقدام به کشت می کنند.

ایمانی ادامه داد: با استمرار خشکسالی در برخی مناطق و عدم تامین به موقع نهاده ها پیش بینی می شود که تولید با مشکلاتی روبرو شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران از کاهش ۳۵ درصدی خرید و تولید گندم نسبت به سال زراعی قبل خبر داد و گفت: امسال برای کسری نیاز کشور ناگریز به تامین ۳ تا ۵ میلیون تن گندم هستیم که بخشی از این میزان وارد، بخشی ثبت سفارش شده و بخشی کامل نشده که این امر نتیجه بی توجهی ها به این بخش است.

 

