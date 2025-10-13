سخنگوی صلیب سرخ از آغاز عملیات تحویل اسرای اسرائیلی در غزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی صلیب سرخ اعلام کرد: تیمهای ما عملیات تحویل اسرای اسرائیلی در غزه را آغاز کردند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که صلیب سرخ ۷ اسیر اسرائیلی را در نوار غزه تحویل گرفته است. این اولین گروه از اسرای اسرائیلی است که در چارچوب توافق تبادل اسرا آزاد شدند.
پیش از این اتوبوسهای صلیب سرخ برای تحویل گرفتن اولین گروه از اسرای فلسطینی ساکن غزه که قرار بود در چارچوب توافق تبادل اسرا آزاد شوند، به سمت گذرگاه کرم ابوسالم حرکت کردند.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین