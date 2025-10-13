باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وضعیت رشته تیر و کمان در ایران + فیلم

سرمربی تیم ملی تیراندازی با کمان در مورد وضعیت رشته تیر و کمان نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - بهزاد پاکزاد، سرمربی تیم ملی تیراندازی با کمان با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص وضعیت  رشته تیر و کمان در ایران توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
