پرونده نمایش آئینی و سنتی بیست و دوم بسته شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0646\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0626\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0642\u0627\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0631 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n\u0646\u0642\u0627\u0644 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0645\u0641\u0627\u062e\u0631 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0626\u06cc\u0646\u06cc \u0648 \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0632\u062d\u0645\u0627\u062a \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0634\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n