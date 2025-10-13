باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پرونده نمایش آئینی و سنتی بیست و دوم بسته شد + فیلم

بیست و دومین جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی با معرفی برگزیدگان در عمارت تاریخی خانه اتحادیه به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در بیست و دومین جشنواره هنرهای آئینی و سنتی از نقال های پیر و جوان تجلیل شد.

نقال هایی که برای معرفی مفاخر فرهنگی و نمایش های آئینی و سنتی زحمات زیادی کشیدند.

 

