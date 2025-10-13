مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: با توجه به وجود تنش آبی در استان کشاورزان باید از کشت محصولات پرآب بر خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حیدری اناری گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته کشت محصولات کم آب‌بر در دشت اردبیل هم به صرفه و صلاح کشاورز است و هم موجب بالا رفتن راندمان و بهره‌وری کشاورزی خواهد شد.

او افزود: هدررفت آب در استان هر سال افزایش یافته و در شرایط فعلی راه جلوگیری از این روند، کشت محصولات کم آب بر، مصرف بهینه آب و راه‌اندازی سامانه‌های نوین آبیاری است.

حیدری اناری با بیان اینکه استان اردبیل با کم‌آبی شدید مواجه است و با این محدودیت منابع آبی امکان توسعه سطح زیر کشت حتی با سامانه‌های نوین آبیاری وجود ندارد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر استفاده بی‌رویه از منابع آبی موجب کاهش منابع آب‌های زیرزمینی و نابودی آبخوان‌ها شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به هدررفت آب در شبکه آبیاری خدا آفرین گفت: در این شبکه بحث الگوی کشت در دستور کار قرار گرفته و به صورت زون‌بندی حوزه و منطقه برنامه‌ریزی شده که با اجرای این طرح ضمن جلوگیری از هدررفت آب و مدیریت بهینه آب، طرح الگوی کشت هم عملیاتی می‌شود.

او افزود: منابع آب به سختی و با هزینه‌های سنگین تامین می‌شود و باید با عزمی همگانی مصرف بهینه آب در بخش‌های مختلف را مدنظر قرار دهیم تا از تنش‌ها و بحران‌های احتمالی در آینده در امان بمانیم.

حیدری اناری ادامه داد: با وجود اینکه در برخی از شهر‌های استان تا ۲ برابر مصرف آب تولید می‌شود ولی به دلایل گوناگون از جمله هدررفت و مصرف بی‌رویه با کمبود آب مواجه هستیم.

او با بیان اینکه در برنامه‌های توسعه پیش‌بینی کاهش مصرف آب کشاورزی محقق نشده است، گفت: با وجود تبدیل بخشی از اراضی کشاورزی به آبیاری نوین در سال‌های گذشته توسعه اراضی دیم و غیرقابل کشت در بخش کشاورزی در بسیاری از مناطق استان این موضوع را تحت شعاع قرار داده است.

منبع:ایرنا

