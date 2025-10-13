باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد: توافق به‌دست آمده ثمرهٔ ایستادگی ملت فلسطین و پایداری مبارزان مقاومت است و ما به توافق حاصل شده و جدول‌های زمانی مرتبط با آن متعهدیم مادامی که اشغالگران نیز به آن پایبند باشند.

این گردان ها افزود: مقاومت همواره در تلاش بوده تا جنگ نسل‌کشی را متوقف سازد و از ماه‌های نخستین برای این هدف کوشید؛ اما دشمن همه تلاش‌ها را به‌خاطر ملاحظات محدود خود و غریزه وحشی‌گری و انتقام‌جویی دولت نازی‌اش ناکام گذاشت.

قسام همچنین اعلام کرد: دشمن در بازپس‌گیری اسرای خود از طریق فشار نظامی با وجود برتری اطلاعاتی و قدرتی که در اختیار داشت، ناکام ماند و اکنون او با پذیرفتن توافق تبادل اسراست که اسرای خود را بازمی‌یابد — همان‌گونه که مقاومت از آغاز وعده داده بود. رژیم اشغالگر می‌توانست تعداد زیادی از اسرای خود را ماه‌ها پیش زنده بازپس گیرد، اما به تأخیر و لجاجت ادامه داد و ترجیح داد که ارتش او به‌واسطهٔ سیاست شکست‌خورده‌ فشار نظامی ده‌ها تن را بکشد.

این گروه افزود: به اسراى آزاده‌مان می‌گوییم: غزه و مقاومتش گران‌ترین داشته‌های خود را فدا کردند و تا سر حد توان برای شکستن زنجیر‌های اسارت شما تلاش نمودند؛ ما عهد می‌بندیم که مسئله شما تا زمان دستیابی کامل به آزادی‌تان در رأس اولویت‌های ملی ما باقی خواهد ماند.

