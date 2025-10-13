باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی شهریاری در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و متولیان صنعت بیمه گفت: عوامل و مؤلفه‌هایی که برخی نارضایتی‌ها را نسبت به عملکرد صنعت بیمه به دنبال دارد باید به دقت مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان برخی از دلایل این نارضایتی‌ها تصریح کرد: ما در مجلس قانونی را به تصویب رسانده‌ایم که به موجب آن تمامی مراکز بهداشتی و درمانی کشور باید از بیمه پایه برخوردار باشند، اما تخطی برخی از مراکز از این قانون، شرکت‌های بیمه را در مسیر عرضه بیمه‌های تکمیلی با مشکل جدی رو‌به‌رو کرده است.

بر اساس این گزارش پرویز خوشکلام خسروشاهی رئیس کل بیمه مرکزی نیز با ابراز خرسندی از برپایی این نشست مشترک، به تشریح آخرین آمار و مستندات مرتبط با بیمه‌های تکمیلی درمان در کشور پرداخت و افزود: اگر مطالبات صنعت بیمه به موقع و کامل پرداخت شود قطعاً روند پرداخت خسارات بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود و ضریب رضایتمندی مردم از عملکرد صنعت بیمه افزایش خواهد یافت.

رئیس کل بیمه مرکزی با تشریح تفاوت میان حق بیمه صادره یا حق بیمه‌ای که نوشته می‌شود و حق بیمه‌ای که وصول می‌گردد از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواست تا الزامات قانونی سازمان‌های بیمه‌گر پایه را با جدیت پیگیری کنند.

بر اساس این گزارش حسن‌رضا عباسیان‌فر معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی نیز به ارائه گزارشی از عملکرد صنعت بیمه در حوزه بیمه‌های تکمیلی پرداخت.

وی با ارائه گزارش کمّی از شاخص‌های مرتبط با بیمه تکمیلی درمان گفت: بر اساس آمار و اطلاعات مستند و متقن صنعت بیمه کشور در این رشته بیمه‌ای دارای ضریب خسارت بالای صد در صد است.

در ادامه این نشست، میثم میرزازاده _رئیس مرکز فناوری، امنیت اطلاعات و توسعه هوشمند بیمه مرکزی _ با ترسیم مسیر اجرایی پروژه هاب درمان در نهاد ناظر صنعت بیمه از مرحله تکمیل فرایند تا ابلاغ حذف اسناد کاغذی از چرخه رسیدگی آزمایش، تصویر و ویزیت سخن گفت و اظهار داشت: به دلیل مشکلات کمی و کیفی موجود در نسخ سرپایی و همچنین رفاه حال بیمه‌شدگان تکمیلی در حال حاضر امکان حذف کامل اسناد کاغذی وجود ندارد که البته در صورت تکمیل داده‌های سالم و دقیق اجرای این پروژه دور از دسترس نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، میرزازاده با برشمردن چالش‌های موجود در مسیر تکمیل نهایی پروژه هاب درمان پیشنهاد‌هایی را برای رفع مسائل موجود ارائه کرد.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز در این نشست با ارائه آمار دقیق حق بیمه دریافتی و همچنین خسارات پرداختی شرکت‌های بیمه، خاطرنشان کرد: همانطور که آمار‌ها گواهی می‌دهد ضریب خسارت بیماری درمانی معمولاً بالای صد در صد است و به همین دلیل برای شرکت‌های بیمه سود خاصی به همراه ندارد و گاه حتی زیان‌ده محسوب می‌شود.

محسن پورکیانی از ضعف سازمان‌های بیمه‌گر پایه به عنوان عامل اصلی اختلال در پرداخت به موقع خسارات بیمه شدگان تکمیلی نام برد و از بیمه‌گذاران بزرگ خواست تا با پرداخت به موقع حق بیمه‌های خود به روند خدمات رسانی کمک کنند.

مدیرعامل شرکت بیمه ایران از دیگر سخنرانان این نشست بود ند که افزایش سهم بیمه درمان در پورتفوی شرکت‌های بیمه را یک تهدید جدی دانست و تصریح کرد: پورتفوی بالای ۴۰ درصد مربوط به بیمه تکمیلی درمان، اقتصاد شرکت‌های بیمه را با بحران رو‌به‌رو خواهد کرد.

علی جباری، صنعت بیمه را به عنوان آخرین واگن خدمات‌رسانی نظام اقتصادی توصیف کرد و افزود: این صنعت پیرو ارکان دیگر اقتصادی است و رسالت سرنوشت ساز تأمین امنیت و تضمین اطمینان آحاد جامعه و به خصوص فعالان اقتصادی را بر عهده دارد.

در ادامه این نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با قدردانی از ابتکار برپایی این نشست مشترک به طرح دیدگاه‌ها، پرسش‌ها و ابهامات خود پرداختند.

کیفیت پرداخت ده درصد عوارض بیمه شخص ثالث و چگونگی دریافت گزارش هزینه‌کرد آن، ضرورت ایجاد شعب بیمه‌ای در نقاط دورافتاده، متناسب‌سازی حق بیمه با خدمات دریافتی بیمه‌گذاران، حضور گسترده‌تر شرکت‌های بیمه در رشته بیمه‌های تکمیلی، نقش صنعت بیمه در مدیریت ریسک، تعادل‌بخشی بین سهم دولت، مردم و صنعت بیمه، تقویت فرهنگ‌سازی و همچنین تعامل تنگاتنگ با خانه ملت از مهم‌ترین محور‌هایی بود که در نشست یاد شده از سوی نمایندگان مجلس، مطرح و در خصوص آن بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

منبع: بیمه مرکزی