رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تصادفات فوتی ناشی از سرعت بالا در معابر پایتخت، اعلام کرد که نبستن کمربند ایمنی عامل اصلی مرگ سرنشینان در این حوادث بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: «سرعت بالا و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، علت اصلی وقوع تصادفات است؛ اما آنچه جان افراد را میگیرد، نبستن کمربند ایمنی است. در تصادفات اخیر، سرنشینان به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی از خودرو به بیرون پرت شده و جان خود را از دست دادهاند.»
وی افزود: «بررسیهای ما نشان میدهد که از ابتدای سال جاری، ۳۱ درصد از تصادفات فوتی به دلیل عدم کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه رخ داده است. در این میان، ۵۷ درصد از تصادفات فوتی مربوط به موتورسواران، ۳۶ درصد مربوط به خودروها و ۷ درصد مربوط به عابران پیاده بوده که همگی عامل سرعت بالا در آنها نقش داشته است.»
سرهنگ جوانبخت با اشاره به شدت تصادفات در سرعتهای بالا گفت: «وقتی سرعت افزایش مییابد، شدت برخورد نیز بیشتر میشود و آسیبها بهگونهای است که جراحات به فوت تبدیل میشود.»
وی درباره محل وقوع این تصادفات اظهار داشت: «۶۲ درصد از تصادفات فوتی در بزرگراهها، ۳۴ درصد در معابر اصلی و ۴ درصد در معابر فرعی رخ دادهاند.
همچنین بیشترین زمان وقوع این تصادفات بین ساعات ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ با ۳۵ درصد، سپس از ۲۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰ با ۲۱ درصد و از ۰۴:۰۰ تا ۰۸:۰۰ با ۱۳ درصد بوده است. خلوتی معابر و تاریکی هوا نقش مهمی در افزایش این حوادث دارد.»
در بررسی تصادفات اخیر، سرهنگ جوانبخت به چند حادثه دلخراش اشاره کرد: «در بزرگراه شهید بابایی، یک خودروی پراید به دلیل سرعت بالا از مسیر منحرف شده و با کامیون پارکشده برخورد کرده که منجر به فوت راننده شد. در بزرگراه شهید همت، جوانی ۲۳ ساله فاقد گواهینامه با سرعت بسیار بالا با گاردریل برخورد کرده و جان باخته است. همچنین در بزرگراه شهید خرازی، برخورد شدید یک سمند با ضربه گیرهای جناغی موجب فوت راننده و سرنشین شد.»
وی تأکید کرد: «سرعت، مادر تصادفات فوتی است. این تنها تخلفی است که پس از ارتکاب، دیگر فرصتی برای تصمیمگیری باقی نمیگذارد.»
سرهنگ جوانبخت در پایان گفت: از شهروندان عزیز تقاضا داریم حتماً کمربند ایمنی را ببندند؛ چرا که در سرعتهای بالا، تنها محافظ جان شماست. همچنین از خانوادهها میخواهیم نظارت بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند و از واگذاری خودرو به افراد فاقد گواهینامه جداً خودداری کنند. در تمامی تصادفات فوتی اخیر، قربانیان جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله بودهاند.»