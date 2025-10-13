باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد ابو سلمیه، مدیر مجتمع پزشکی الشفا، اعلام کرد که حتی ۷۲ ساعت پس از اجرای توافق آتشبس، هیچگونه کمک پزشکی وارد غزه نشده است.
او توضیح داد که حدود ۱۷ هزار بیمار و مجروح بهدلیل کمبود شدید تجهیزات و خدمات درمانی در داخل نوار غزه، بهطور فوری نیاز دارند برای درمان به خارج از غزه منتقل شوند.
ابو سلمیه تاکید کرد که این وضعیت ادامهدار، جان بیماران را تهدید کرده و بحران انسانی در غزه را تشدید میکند و از نهادهای بینالمللی خواست فورا کمکهای اضطراری پزشکی ارسال کنند.
پیش از این نیز مدیر کل وزارت بهداشت غزه، اعلام کرد که تمام ۳۸ بیمارستان در نوار غزه هدف حملات مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفتهاند. از این تعداد، تنها ۱۶ بیمارستان پس از بازسازی جزئی فعال هستند.
ظرفیت بستری بیمارستانها از ۶۰۰۰ تخت قبل از جنگ به تنها ۲۰۰۰ تخت در حال حاضر کاهش یافته است. همچنین، ۵۰ درصد از داروها به طور کامل تمام شدهاند و ۶۵ درصد از تجهیزات پزشکی در انبارها موجود نیستند.
منبع: قدس نیوز نتورک