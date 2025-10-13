مدیر مجتمع پزشکی الشفا تائید کرد که با گذشت ۷۲ ساعت از اجرای توافق آتش‌بس، هیچ محموله دارویی به غزه نرسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد ابو سلمیه، مدیر مجتمع پزشکی الشفا،  اعلام کرد که حتی ۷۲ ساعت پس از اجرای توافق آتش‌بس، هیچ‌گونه کمک پزشکی وارد غزه نشده است.

او توضیح داد که حدود ۱۷ هزار بیمار و مجروح به‌دلیل کمبود شدید تجهیزات و خدمات درمانی در داخل نوار غزه، به‌طور فوری نیاز دارند برای درمان به خارج از غزه منتقل شوند.

ابو سلمیه تاکید کرد که این وضعیت ادامه‌دار، جان بیماران را تهدید کرده و بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند و از نهاد‌های بین‌المللی خواست فورا کمک‌های اضطراری پزشکی ارسال کنند.

پیش از این نیز مدیر کل وزارت بهداشت غزه، اعلام کرد که تمام ۳۸ بیمارستان در نوار غزه هدف حملات مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند. از این تعداد، تنها ۱۶ بیمارستان پس از بازسازی جزئی فعال هستند.

ظرفیت بستری بیمارستان‌ها از ۶۰۰۰ تخت قبل از جنگ به تنها ۲۰۰۰ تخت در حال حاضر کاهش یافته است. همچنین، ۵۰ درصد از داروها به طور کامل تمام شده‌اند و ۶۵ درصد از تجهیزات پزشکی در انبارها موجود نیستند.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک

برچسب ها: آتش بس غزه ، محاصره غزه
خبرهای مرتبط
گردان‌های قسام: به توافق پایبندیم تا زمانی که اشغالگران به آن پایبند باشند
آزادی همه‌ی فعالان ناوگان صمود از زندان اسرائیل
تهدید اسرائیل ضد خانواده‌های اسرای آزادشده: جشن نگیرید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
چرا اینقدر دروغ میگید آخه
۰
۰
پاسخ دادن
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
حماس تمام ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کرد
تهدید اسرائیل ضد خانواده‌های اسرای آزادشده: جشن نگیرید
تبادل اسرای حماس و اسرائیل آغاز شد
معامله قرن ترامپ، سراب صلح یا مقدمه جنگی تازه
دیکته به جای مذاکره
آغاز عملیات تحویل اسرای اسرائیلی در غزه/ صلیب سرخ ۷ اسیر اسرائیلی را تحویل گرفت
ترامپ خطاب به خبرنگاران: جنگ تمام شده است
فشار جهانی، تصمیم اسرائیل را تغییر داد: آزادی مشروط دکتر ابوصفیه
آزادی همه‌ی فعالان ناوگان صمود از زندان اسرائیل
آخرین اخبار
۱۳.۵ میلیون افغان در دو ماه گذشته کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند
سخنگوی حماس: میانجیگران اطمینان حاصل کنند که حملات به غزه از سر گرفته نشود
غزه در آستانه استقبال از اسرا غرق در شادی و سرور+ فیلم
سفارت افغانستان در هند در اختیار طالبان
برگزاری نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند
انتصابات گسترده طالبان در سطوح اداری و امنیتی
اتوبوس‌های اسرای فلسطینی به رام الله رسیدند/ استقبال و شادی مردم + تصاویر
ایران برای ساخت سردخانه بزرگ در شرق افغانستان اعلام آمادگی کرد
قصاب غزه به ترامپ کبوتر طلایی هدیه داد
نتانیاهو در اجلاس مصر شرکت می‌کند
خالی شدن بخش‌هایی از زندان‌های اسرائیل پس از آزادی اسرا+ فیلم
آزادی قریب‌الوقوع دو نفر دیگر از «قهرمانان گلبوع»
حرکت اتوبوس‌های حامل اسرای آزاد شده فلسطینی
دیکته به جای مذاکره
شبه نظامیان کرد در دولت الجولانی ادغام می‌شوند
ترامپ خطاب به خبرنگاران: جنگ تمام شده است
فشار جهانی، تصمیم اسرائیل را تغییر داد: آزادی مشروط دکتر ابوصفیه
حماس تمام ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کرد
امروز ۲۵۰ اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد
اتحادیه اروپا ماموریت نظارت بر مرز غزه و مصر را از سر می‌گیرد
معامله قرن ترامپ، سراب صلح یا مقدمه جنگی تازه
تنش تجاری بین آمریکا و چین قیمت طلا را به رکورد جدیدی رساند
صلیب سرخ دومین گروه از اسرای اسرائیلی را تحویل گرفت
تظاهرات گسترده در استرالیا در همبستگی با فلسطین
عقب‌نشینی ترامپ از انتصاب بلر برای غزه
ترامپ وارد اراضی اشغالی شد
سفارت آمریکا بله بگرام نه
پاکستان در اعتراض به بیانیه مشترک طالبان و هند، سفیر افغانستان را فراخواند
افزایش همکاری‌های علمی و آموزشی میان افغانستان و مصر
درگیری خونین در بدخشان ۸ کشته برجای گذاشت