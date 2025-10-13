قیمت طلا به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۴۰۷۸ دلار در هر اونس جهش کرد، این صعود بی‌سابقه در سایه تنش‌های تجاری واشنگتن و پکن رخ می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طلا امروز دوشنبه به بالاترین سطح تاریخی جدیدی رسید که ناشی از تقاضا برای پناهگاه امن در بحبوحه تنش‌های تجاری مجدد بین آمریکا و چین و انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) بود. نقره نیز به بالاترین سطح خود در تاریخ جهش کرد.

تا ساعت ۰۵:۳۸ به وقت گرینویچ، قیمت طلا در معاملات نقدی ۱.۵ درصد افزایش یافت و به بالاترین رکورد تاریخی خود یعنی ۴۰۷۸.۰۵ دلار در هر اونس رسید. قرارداد‌های آتی طلا برای تحویل در دسامبر آمریکا نیز با ۲.۳ درصد افزایش به ۴۰۹۳.۵۰ دلار رسید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه تهدید کرد که تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالا‌های چینی وارداتی به کشورش وضع خواهد کرد و همچنین از اول نوامبر کنترل‌های جدیدی بر صادرات نرم‌افزار‌های مهم اعلام کرد، در پاسخ به محدودیت‌هایی که چین بر عناصر خاکی کمیاب و تجهیزات اعمال کرده بود.

پکن روز یکشنبه از محدودیت‌های اعمال شده دفاع کرد و گفت که آنها موجه هستند، بدون اینکه تعرفه‌های اضافی بر کالا‌های آمریکایی وضع کند.

کایل رودا، تحلیلگر در کاپیتال دات کام گفت: این موضوع هیجان‌انگیز است، زیرا تحولات اخیر در خاورمیانه در جهت کاهش طلا حرکت می‌کرد، اما اکنون ما شاهد بازگشت ریسک به دلیل تنش تجاری فزاینده بین آمریکا و چین هستیم. 

نقره در معاملات نقدی ۲.۷درصد جهش کرد و به رکورد ۵۱.۷۰ دلار در هر اونس رسید که تحت تاثیر همان عواملی است که طلا را به حرکت درآورد.

بانک گلدمن ساکس روز یکشنبه اعلام کرد که انتظار می‌رود قیمت نقره در میان‌مدت با حمایت از جریان‌های سرمایه‌گذاری خصوصی افزایش یابد، اما همزمان نسبت به افزایش نوسانات در کوتاه‌مدت، علاوه بر خطرات نزولی در مقایسه با طلا، هشدار داد.

طلا از ابتدای سال تاکنون ۵۳درصد افزایش یافته است، که ناشی از خطرات ژئوپلیتیکی در کنار خرید قوی بانک‌های مرکزی، جریان‌های صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، انتظارات کاهش نرخ بهره آمریکا و تنش اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها است.

منبع: العربیه

برچسب ها: قیمت طلا ، طلای جهانی
