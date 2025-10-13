باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مظلوم عبدی، فرمانده شبه نظامیان دموکراتیک سوریه (قسد)، از دستیابی به یک توافق اولیه با مقامات دولت انتقالی الجولانی در دمشق در مورد سازوکار ادغام نیروهایش در وزارتخانه‌های دفاع و کشور خبر داد.

عبدی در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفت که در حال حاضر گفت‌و‌گو‌هایی با مقامات دمشق در جریان است.

در همین راستا، مرهف ابوقصره، وزیر دفاع سوریه، تایید کرد که چند روز پیش در دمشق با عبدی ملاقات کرده است و در این دیدار بر سر آتش‌بس کامل در کلیه محور‌ها و نقاط استقرار نظامی در شمال و شمال شرق سوریه توافق شده که اجرای این توافق بلافاصله آغاز خواهد شد.

هفته گذشته شاهد تشدید تنش و درگیری‌ها میان قسد و ارتش سوریه بود، به ویژه در مناطقی که تحت کنترل قسد در حلب قرار دارند.

در ۱۰ مارس ۲۰۲۵، عبدی و ابومحمد الجولانی، رئیس مرحله انتقالی در سوریه توافقی را امضا کردند که شامل چندین بند بود، که در راس آنها ادغام نهاد‌های غیرنظامی و نظامی وابسته به اداره خودمختار کُردی در نهاد‌های ملی تا پایان سال قرار داشت.

با این حال، این توافق شاهد تفاوت دیدگاه‌هایی بین دو طرف بود که مانع از پیشرفت در اجرای آن شد.

منبع: المیادین