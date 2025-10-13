شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از گرامیداشت روز روستا و شاعر نامی را در روستای قاسم آباد شهرستان بجستان از توابع استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -روز روستا و عشایر، یکی از آن مناسبت‌های مهم و معناداری است که در تقویم ما به ثبت رسیده و هر ساله به ما یادآوری می‌کند که روستاییان و عشایر نقش مهم و ماندگاری در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا می‌کنند. به همین منظور در دنیای امروز که شهرنشینی و زندگی مدرن به سرعت در حال گسترش است، اهمیت این مناسبت دوچندان می‌شود.

در همین راستا جشنواره روز روستا و عشایر و روز گرامیداشت حافظ در روستای عشایری قاسم آباد در بخش مرکزی شهرستان بجستان استان خراسان با استقبال اهالی روستا؛ در مکانی تاریخی (کاروانسرای دوره صفوی) برگزار شد. حضور پر شور کودکان این روستای دویست و سی خانواری مایه شگفتی گردشگران شد.

