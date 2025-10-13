باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روزنامه عبری زبان "یسرائیل هیوم" اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی ۷ اسیر آزاد شده از غزه را از نیرو‌های صلیب سرخ تحویل گرفته است. قرار است ۱۳ اسیر اسرائیلی زنده دیگر نیز به زودی تحویل نیرو‌های صلیب سرخ داده شوند.

حماس هفت اسیر زنده اسرائیلی را که در غزه در اسارت بودند، به عنوان بخشی از مرحله اول توافق آتش‌بس آزاد کرد و اظهار داشت که اسرائیل «از طریق فشار نظامی نتوانست اسیران خود را آزاد کند» و در عوض آنها را از طریق یک توافق مبادله، همانطور که «مقاومت از ابتدا وعده داده بود»، آزاد کرد.