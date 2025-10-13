صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فاطمی، دبیر همایش اکو بیمه، در نشست خبری اظهار داشت: در این همایش ۸ نشست برگزار خواهد شد؛ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است که ناشی از مداخلات دولت، رگولاتوری نامناسب و تغییرات جمعیتی است. به همین دلیل، در نشست‌های نظام سلامت، ایده‌هایی برای تغییر ساختار هزینه‌های سلامت و ارائه خدمات بهتر بررسی خواهد شد.

او ادامه داد: موضوع بلایای طبیعی و اقتصادی نیز یکی از محور‌های اصلی این نشست‌هاست. در کشور ما، بلایای طبیعی به دلیل عوامل اقلیمی و مدیریت جغرافیایی افزایش یافته و نیازمند توجه بیشتری به منابع بیمه‌ای است. بیمه باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند جبران خسارت‌های ناشی از این بلایا را به‌خوبی انجام دهد.

فاطمی همچنین به نشست‌های آینده اشاره کرد و گفت: در نشست پنجم، رابطه بین بازار سرمایه و بیمه بررسی خواهد شد. این نشست به حضور فعالان بازار سرمایه و شرکت‌های بیمه اختصاص دارد تا منابع مالی به‌طور بهینه در بازار سرمایه‌گذاری شوند.

او افزود: در نشست ششم، کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بیمه و تأثیر آن بر تحول این صنعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین در نشست هشتم، به نوآوری‌های فناورانه و مدل‌های جدید دیجیتال در صنعت بیمه پرداخته می‌شود.

دبیر همایش اکو بیمه تأکید کرد: در شرایط سخت کنونی، صنعت بیمه باید به دنبال راهکار‌هایی باشد که آن را قوی‌تر کند و بتواند به نیاز‌های جامعه پاسخ دهد.

او افزود: صنعت بیمه ما به اندازه سایز اقتصاد کشور بزرگ نشده است.

در ادامه ضرابیه مدیرعامل یک شرکت بیمه‌ای گفت: نوآوری در صنعت بیمه یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است؛ تحویل دیجیتال، گسترش بیمه خرد و توسعه تعاملات از الزامات در این صنعت محسوب می‌شود که باید به سمت آن رفت.

گفتنی است، این همایش ۲۷، ۲۸ مهرماه برگزار خواهد شد و شعار آن روایتی نو از نقش بیمه در اقتصاد است.