باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل گفت:در گزارش مردمی به مرکز اورژانس بابل در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه مبنی بر، حادثه‌ای در منطقه کوهستانی «گلیرون گلیا» شهرستان بابل، مأموریت نفس‌گیری را برای تیم‌های امدادی رقم زد.

او افزود:در پی سقوط یک مرد ۶۵ ساله به دره‌ای عمیق، عملیات امداد و نجات از ساعت ۱۶ آغاز شد و تا ساعت ۲۱ شب ادامه داشت.

دکتر لعلی گفت:با دریافت گزارش حادثه، تیم عملیاتی اورژانس از پایگاه گلیا به محل اعزام شد.

او افزود:تکنسین‌های اورژانس پس از رسیدن به محل، با شرایط دشوار جغرافیایی مواجه شدند و عملیات آزادسازی و بیرون‌کشیدن مصدوم از دره را آغاز کردند.

دکتر لعلی گفت:مصدوم دچار ترومای شدید و خونریزی گسترده بود. اقدامات درمانی شامل رگ‌گیری، پانسمان، سرم‌تراپی، اکسیژن‌تراپی و فیکس‌کردن کامل اندام‌ها در محل انجام شد. پس از تثبیت وضعیت، وی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل گردید.

او افزود:خوشبختانه، با وجود شدت آسیب‌دیدگی و شرایط سخت انتقال، بیمار با وضعیت عمومی قابل قبول به مرکز درمانی تحویل داده شد.

منبع:روابط عمومی اورژانس بابل