تحویل ۷ اسیر صهیونیست به صلیب سرخ + فیلم

مبارزان گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس هفت اسیر صهیونیست را به صلیب سرخ تحویل دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مبارزان القسام در محل‌هایی در نوار غزه که قرار است اسیران اسرائیلی آزاد شوند، مستقر شدند و ۷ اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل دادند.

 

