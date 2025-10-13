حماس اعلام کرد که اسرائیل در آزادسازی اسرای خود با زور شکست خورد و سرانجام ناچار شد به شروط مقاومت تن دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: گردان‌های قسام و گروه‌های مقاومت در نوار غزه، بیست اسیر صهیونیستیِ در اختیار مقاومت را آزاد می‌کنند؛ این اقدام در چارچوب اجرای مرحله نخست طرح ترامپ برای توقف جنگ علیه نوار غزه صورت می‌گیرد.

این بیانیه می‌افزاید: جنبش حماس با این گام، بر پایبندی خود به تعهداتش تأکید می‌کند و بر ضرورت تلاش میانجی‌گران برای واداشتن دشمن صهیونیستی به اجرای تعهدات خود طبق توافق و تکمیل تمامی مفاد آن تأکید دارد.

حماس تصریح کرد: آزادی قهرمانان اسیر ما — از جمله کسانی که به حبس ابد و احکام سنگین محکوم شده و ده‌ها سال را در بند اسارت گذرانده‌اند — ثمره‌ی دلاوری و پایداری ملت بزرگ فلسطین در نوار غزه و فرزندان دلیرش در صفوف مقاومت است. این اقدام همچنین وفاداری مقاومت به عهد خود با ملت و اسیرانش، و تجسم اراده‌ی رهایی‌بخشی است که در برابر ستم نئونازی‌ها هرگز نمی‌شکند.

این جنبش اظهار داشت: نتانیاهو و ارتش او طی دو سال جنگ نسل‌کشی و ویرانی، در آزادسازی اسرای خود با زور شکست خوردند و سرانجام ناچار شدند به شروط مقاومت که تاکید کرده بود بازگشت نظامیان اسیر صهیونیستی جز از طریق «تبادل اسرا» و پایان دادن به جنگ نسل‌کشی ممکن نیست، تن دهند.

در این بیانیه آمده است: مقاومت تمام تلاش خود را برای حفظ جان اسرای دشمن به کار بست، با وجود آنکه جنایتکار جنگی، نتانیاهو و ارتش تروریستی‌اش بار‌ها کوشیدند آنان را هدف قرار داده و از میان بردارند؛ آن هم در شرایطی که هم‌زمان اسیران ما در زندان‌های رژیم صهیونیستی در معرض شدیدترین انواع شکنجه، آزار و قتل قرار دارند.

حماس تاکید کرد: قضیه اسرا همواره در رأس اولویت‌های ملی ملت و مقاومت فلسطین باقی خواهد ماند و ملت فلسطین آرام نخواهد گرفت مگر با آزادی آخرین اسیر از زندان‌های نئونازی‌ها و برچیدن کامل اشغال از سرزمین و مقدسات فلسطین.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین