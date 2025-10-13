حماس اعلام کرد که اسرائیل در آزادسازی اسرای خود با زور شکست خورد و سرانجام ناچار شد به شروط مقاومت تن دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: گردان‌های قسام و گروه‌های مقاومت در نوار غزه، بیست اسیر صهیونیستیِ در اختیار مقاومت را آزاد می‌کنند؛ این اقدام در چارچوب اجرای مرحله نخست طرح ترامپ برای توقف جنگ علیه نوار غزه صورت می‌گیرد.

این بیانیه می‌افزاید: جنبش حماس با این گام، بر پایبندی خود به تعهداتش تأکید می‌کند و بر ضرورت تلاش میانجی‌گران برای واداشتن دشمن صهیونیستی به اجرای تعهدات خود طبق توافق و تکمیل تمامی مفاد آن تأکید دارد.

حماس تصریح کرد: آزادی قهرمانان اسیر ما — از جمله کسانی که به حبس ابد و احکام سنگین محکوم شده و ده‌ها سال را در بند اسارت گذرانده‌اند — ثمره‌ی دلاوری و پایداری ملت بزرگ فلسطین در نوار غزه و فرزندان دلیرش در صفوف مقاومت است. این اقدام همچنین وفاداری مقاومت به عهد خود با ملت و اسیرانش، و تجسم اراده‌ی رهایی‌بخشی است که در برابر ستم نئونازی‌ها هرگز نمی‌شکند.

این جنبش اظهار داشت: نتانیاهو و ارتش او طی دو سال جنگ نسل‌کشی و ویرانی، در آزادسازی اسرای خود با زور شکست خوردند و سرانجام ناچار شدند به شروط مقاومت که تاکید کرده بود بازگشت نظامیان اسیر صهیونیستی جز از طریق «تبادل اسرا» و پایان دادن به جنگ نسل‌کشی ممکن نیست، تن دهند.

در این بیانیه آمده است: مقاومت تمام تلاش خود را برای حفظ جان اسرای دشمن به کار بست، با وجود آنکه جنایتکار جنگی، نتانیاهو و ارتش تروریستی‌اش بار‌ها کوشیدند آنان را هدف قرار داده و از میان بردارند؛ آن هم در شرایطی که هم‌زمان اسیران ما در زندان‌های رژیم صهیونیستی در معرض شدیدترین انواع شکنجه، آزار و قتل قرار دارند.

حماس تاکید کرد: قضیه اسرا همواره در رأس اولویت‌های ملی ملت و مقاومت فلسطین باقی خواهد ماند و ملت فلسطین آرام نخواهد گرفت مگر با آزادی آخرین اسیر از زندان‌های نئونازی‌ها و برچیدن کامل اشغال از سرزمین و مقدسات فلسطین.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: آتش بس غزه ، آزادی اسرا
خبرهای مرتبط
۳ روز پس از آتش‌بس، هیچ کمک پزشکی وارد غزه نشده است
ارتش رژیم صهیونیستی ۷ اسیر را تحویل گرفت
گردان‌های قسام: به توافق پایبندیم تا زمانی که اشغالگران به آن پایبند باشند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
تهدید اسرائیل ضد خانواده‌های اسرای آزادشده: جشن نگیرید
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
آغاز عملیات تحویل اسرای اسرائیلی در غزه/ صلیب سرخ ۷ اسیر اسرائیلی را تحویل گرفت
آزادی همه‌ی فعالان ناوگان صمود از زندان اسرائیل
حماس اسامی اسرای فلسطینی و اسرائیلی را که قرار است آزاد شوند، منتشر کرد
کشف پیکر ۳۲۳ شهید از زمان شروع آتش‌بس در غزه
غزه زیر آوار جنگ؛ درخواست برای ۳۰۰ هزار چادر
گردان‌های قسام: به توافق پایبندیم تا زمانی که اشغالگران به آن پایبند باشند
آخرین اخبار
درگیری خونین در بدخشان ۸ کشته برجای گذاشت
تبادل اسرای حماس و اسرائیل آغاز شد
همکاری ترانزیتی با ایران را گسترش خواهیم داد
تجارت، تجارت است: صد‌ها شرکت آلمانی همچنان در روسیه پول درمی‌آورند
حماس: رژیم اشغالگر مجبور به تن دادن به شروط مقاومت شد
ترور نافرجام در کابل؛ طالبان می گوید پیگیر هستیم
ارتش رژیم صهیونیستی ۷ اسیر را تحویل گرفت
۳ روز پس از آتش‌بس، هیچ کمک پزشکی وارد غزه نشده است
گردان‌های قسام: به توافق پایبندیم تا زمانی که اشغالگران به آن پایبند باشند
آغاز عملیات تحویل اسرای اسرائیلی در غزه/ صلیب سرخ ۷ اسیر اسرائیلی را تحویل گرفت
کشف پیکر ۳۲۳ شهید از زمان شروع آتش‌بس در غزه
تهدید اسرائیل ضد خانواده‌های اسرای آزادشده: جشن نگیرید
آزادی همه‌ی فعالان ناوگان صمود از زندان اسرائیل
حماس اسامی اسرای فلسطینی و اسرائیلی را که قرار است آزاد شوند، منتشر کرد
غزه زیر آوار جنگ؛ درخواست برای ۳۰۰ هزار چادر
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی