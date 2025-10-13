معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و گفت: احیای سازمان ملی جوانان یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه جوان کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور از نهایی شدن روند احیای سازمان ملی جوانان خبر داد و گفت: «احیای سازمان ملی جوانان یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه جوان کشور و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه است و خوشبختانه اقدامات مؤثر و جلسات متعددی برای تحقق آن انجام شده است.»

وی افزود: «آخرین جلسه رسمی با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان، معاونان وزارت و رفیع زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برگزار شد و پس از آن نیز چندین نشست کارشناسی برای نهایی‌سازی ساختار جدید تشکیل شده است.»

رحیمی با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور برای تلفیق و هم‌افزایی فعالیت‌های موازی دستگاه‌های دولتی در حوزه جوانان، گفت:

«ما در مسیر نهایی‌سازی احیای سازمان هستیم و *ان‌شاءالله ظرف یک تا دو هفته آینده خبر خوش این اتفاق بزرگ را به‌عنوان هدیه دولت وفاق به جوانان ایران اعلام خواهیم کرد.» 

وی تأکید کرد: «سازمان ملی جوانان پس از احیا، ذیل وزارت ورزش و جوانان فعالیت خواهد کرد و مأموریت‌های قانونی دولت در حوزه جوانان را به‌صورت متمرکز، هدفمند و کارآمد دنبال می‌کند. این سازمان بار دیگر به محملی برای فعالیت‌های ساختاری و امیدبخش نسل جوان کشور تبدیل خواهد شد.»

