باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عبداللهیان گفت: تا آخر امسال با افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های خورشیدی، تلاش خواهیم کرد تا به پایداری برق در سال آینده کمک کنیم.

او استان اردبیل را استان مستعد برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی اعلام کرد و افزود: این انرژی پاک و در عین حال پایدار زمینه‌ساز توسعه واحد‌های صنعتی، تولیدی و ایجاد فرصت‌های اشتغال خواهد شد.

مدیرعامل توزیع برق استان اردبیل تصریح کرد: احداث نیروگاه پنج مگاواتی در استان با صدور مجوز‌های قانونی و ایجاد ساختگاه مورد نظر آغاز شده و همین روند تا پایان سال در قالب پنج ساختگاه جدید به ظرفیت ۱۸ مگاوات ادامه خواهد داشت.

عبداللهیان گفت: استان اردبیل جز هفت استان مستعد کشور در تولید انرژی‌های خورشیدی است و ما در جای جای استان مجوز‌های لازم را برای بهره‌برداری نیروگاه‌های خورشیدی صادر کردیم.

او در ادامه تصریح کرد: در قالب نیروگاه‌های پنج مگاواتی قرار است شرایط پایداری را در تأمین و تولید انرژی‌های پاک شاهد باشیم که قطعا این امر به افزایش ظرفیت و توان تولید کمک خواهد کرد.

مدیرعامل توزیع برق استان اردبیل به امضای قرارداد ۲۰ ساله با صاحبان این نیروگاه‌ها اشاره کرد و گفت: اهمیت این موضوع با توجه به خاموشی‌های تابستان امسال بسیار ضروری به نظر می‌رسد و ما حمایت همه‌جانبه را از سرمایه‌گذاران این بخش و تسهیل‌گری انجام می‌دهیم.

عبداللهیان افزود: قرار است تا پایان امسال ۱۷۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شده که این ظرفلیت می‌تواند به پایداری بیشتر در تأمین برق مورد نیاز بخش‌های خانگی، صنعتی و تولیدی کمک کند.

او بیان کرد: خود صاحبان واحد‌های تولیدی و صنعتی نیز در این حوزه ورود پیدا کردند و قرار است به زودی به ظرفیت ۱۸ مگاوات شاهد آغاز عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و توزیع پنل در بین آنها باشیم.

منبع: شرکت برق