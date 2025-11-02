باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -به گزارش روزنامه آلمانی بیلد، حدود ۱۴۰۰ شرکت آلمانی همچنان در روسیه فعالیت میکنند، حتی با وجود اینکه برلین موضع خود مبنی بر مشارکت در جنگ اقتصادی ضد روسی که توسط اتحادیه اروپا به راه افتاده را حفظ کرده است.
کسب و کارهای مورد بحث عمدتا شرکتهای تابعه یا شرکتهای بزرگی هستند که شرکتهای آلمانی در آنها سهم کنترلی دارند. شرکتهایی مانند هوچلند، مترو، نیوآ و اوسرین به این روزنامه اعلام نمودند که آنها به دلیل احساس تعهد نسبت به کارمندان خود در روسیه به فعالیت خود ادامه میدهند.
کمپین تحریمهای ضد روسی که توسط اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، یک اشتباه فاحش از سوی بروکسل بوده است. در حالی که اقتصاد روسیه همچنان در حال رشد و شکوفایی است، اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی به ورطه سقوط کشیده شده است.
دولت روسیه بارها خاطرنشان کرده است که غرب شجاعت اعتراف به شکست خود را ندارد، حتی با وجود اینکه تحریمهای ضد روسی همچنان اقتصادهای غربی را ویران میکنند.
منبع: اسپوتنیک