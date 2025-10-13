همراه اول امسال نیز با محوریت نوآوری، هوش مصنوعی، راهکار‌های هوشمند و تجربه‌های دیجیتال نو در جیتکس ۲۰۲۵ حضور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در چهل‌وپنجمین دوره نمایشگاه جهانی جیتکس ۲۰۲۵ که از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵) در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار می‌شود، با محوریتی همسو با رویکرد این رویداد، «نوآوری و آینده‌نگری» حضور دارد.

این اپراتور با تمرکز بر تحول دیجیتال و معرفی نسل جدید خدمات خود، در آدرس نمایشگاهی H۲۰-B۱۵ میزبان بازدیدکنندگان و فعالان فناوری از سراسر جهان است. جیتکس امسال با حضور بیش از شش هزار شرکت از ۱۸۰ کشور، نقطه تلاقی فناوری، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در مسیر شکل‌گیری آینده اقتصاد دیجیتال است.

همراه اول در این رویداد مجموعه‌ای از خدمات دیجیتال اپراتوری، طرح‌های کلان فناورانه، خدمات مالی هوشمند، دستیار گفت‌وگومحور (چت‌بات)، راهکار‌های سازمانی، مصاحبه مبتنی بر هوش مصنوعی، سامانه پیشرفته خدمات هوشمند مشتریان، راهکار‌های گردشگری دیجیتال، تجربه فراگیر بازدید از تخت جمشید و زیست هوشمند را به نمایش گذاشته است.

مجموعه‌ای که نشان می‌دهد اپراتور اول تلفن همراه کشور چگونه با تکیه بر هوش مصنوعی و راهکار‌های بومی، تجربه‌ای هوشمند و یکپارچه از زندگی دیجیتال را برای کاربران و کسب‌وکار‌ها رقم می‌زند.

نمایشگاه جیتکس برای سرمایه‌گذاران فرصتی واقعی برای شناسایی جریان‌های نوآوری و برای استارتاپ‌ها کلاسی زنده از مسیر رشد جهانی است. در چنین بستری، همراه اول با حضور فعال و تعامل با بازیگران بین‌المللی، در پی توسعه همکاری‌های فناورانه، جذب سرمایه‌گذار و تقویت جایگاه خود به عنوان بازیگر محوری در اقتصاد دیجیتال منطقه خاورمیانه است.

برچسب ها: جیتکس ، هوش مصنوعی ، کسب و کار دیجیتال
