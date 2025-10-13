باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خوراکی‌هایی که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند + فیلم

متخصص طب سنتی در خصوص تقویت سیستم ایمنی بدن توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زنده دل، متخصص طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص تقویت سیستم ایمنی نکاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
خوراکی‌هایی که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند + فیلم
young journalists club

بهترین شربت برای تقویت سیستم ایمنی

خوراکی‌هایی که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند + فیلم
young journalists club

آیا واقعا دمنوش‌ها سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند؟

خوراکی‌هایی که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند + فیلم
young journalists club

اصول تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آمار طلاق در ازدواج دانشجویی + فیلم
۲۸۶

آمار طلاق در ازدواج دانشجویی + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۴
دزد به پینگ پنگ باز ایران در قهرمانی آسیا زد!
۲۷۵

دزد به پینگ پنگ باز ایران در قهرمانی آسیا زد!

۲۱ . مهر . ۱۴۰۴
آیا فلسطینی‌ها می‌توانند به ترامپ اعتماد کنند؟ + فیلم
۲۶۶

آیا فلسطینی‌ها می‌توانند به ترامپ اعتماد کنند؟ + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۴
آیا ورزش‌هایی که در منزل انجام می‌دهیم کمکی به کاهش چربی‌ها و اضافه وزن می‌کند؟ + فیلم
۲۱۵

آیا ورزش‌هایی که در منزل انجام می‌دهیم کمکی به کاهش چربی‌ها و اضافه وزن می‌کند؟ + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۴
برگزاری هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی در تهران + فیلم
۱۹۱

برگزاری هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی در تهران + فیلم

۲۱ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.