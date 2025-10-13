باشگاه خبرنگاران جوان - سایت اسپانیایی Fichajes در گزارش با اشاره به تلاش الهلال عربستان برای جذب ستارگان بزرگ دنیا نوشت: یکی از مهمترین اهداف این باشگاه به خدمت گرفتن لامین یامال فوق‌ستاره جوان بارسلونا است. الهلال پیشنهادی تاریخی به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو برای جذب لامین یامال، به بارسلونا ارائه کرده و در صورت توافق می‌تواند رکورد نقل و انتقالات تاریخ فوتبال را بشکند.

گفته می‌شود که الهلال در نظر دارد یامال را برای هفت سال استخدام کند. البته سایت اسپانیایی از رد درخواست الهلال توسط مسئولان باشگاه بارسلونا خبر داده است.

لامین یامال که از وی به عنوان ستاره نوظهور فوتبال جهان یاد می‌شود تنها ۱۸ سال دارد و مدعی توپ طلای جهان است.