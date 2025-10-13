شیخ محمد قاسم خالد، استاندار نیمروز، در دیدار با تاجران ملی از گسترش همکاری‌های ترانزیتی با جمهوری اسلامی ایران و حل مشکلات نوبت‌دهی در مرز میلک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- استاندار نیمروز از گسترش همکاری‌های ترانزیتی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

بر اساس اعلام دفتر مطبوعاتی این استان شیخ محمد قاسم خالد در دیدار با تاجران ملی تأکید کرد که مشکلات مربوط به نوبت‌دهی وسایط نقلیه در مرز میلک حل خواهد شد و همکاری‌های ترانزیتی میان افغانستان و ایران گسترش بیشتری خواهد یافت.

در این نشست که با هدف شنیدن مشکلات تاجران و ارزیابی روند ترانزیت از طریق بندر میلک برگزار شد، تاجران از اقدامات اداره محلی در راستای بهبود وضعیت تجاری تقدیر کردند، اما مشکلاتی از جمله کندی روند عبور و مرور وسایل نقلیه، نوبت‌دهی نامنظم و کمبود امکانات تخلیه و بارگیری در مرز میلک را مطرح کردند.

استاندار نیمروز در پاسخ بر حمایت طالبان از تاجران و تعهد به رشد تجارت و حل مشکلات ترانزیتی تأکید کرد و گفت مذاکرات با مسئولان ایرانی در مورد گسترش همکاری‌های گمرکی، بهبود مسیرهای ترانزیتی و تنظیم بهتر روند نوبت‌دهی در جریان است.

بر اساس گزارش منابع آگاه محلی، در هفته‌های اخیر نشست‌های متعددی میان اداره‌های گمرک نیمروز و میلک برگزار شده که هدف آن هماهنگی بهتر در ترخیص کالا، تسریع عبور وسایل نقلیه و کاهش ازدحام در گمرک بوده است. مقام‌های ایرانی نیز وعده داده‌اند که بخشی از مسیرهای منتهی به گمرک میلک بازسازی و آسفالت خواهد شد.

بندر میلک–زرنج یکی از مسیرهای مهم تجارتی بین افغانستان و ایران محسوب می‌شود که روزانه صدها تُن مواد سوختی، ساختمانی و خوراکی از این مسیر وارد افغانستان می‌شود. ناظران اقتصادی بر این باورند که گسترش همکاری‌های ترانزیتی میان نیمروز و ایران می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های واردات و تقویت صادرات افغانستان ایفا کند.

