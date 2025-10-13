درگیری خونین میان طالبان بومی بدخشان و غیربومی قندهار و هلمند بر سر کنترل معدن طلا در شهرستان یاوان، دست‌کم هشت کشته برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- منابع محلی در بدخشان از کشته شدن هشت تن از طالبان در درگیری بر سر کنترل یک معدن طلا در این استان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، این درگیری میان طالبان بومی بدخشان و طالبان غیربومی از استان های قندهار و هلمند در منطقه «یالور» شهرستان یاوان رخ داده است.

بر اساس اطلاعات منابع محلی، در این درگیری علاوه بر هشت تن از طالبان قندهاری و هلمندی، مدیر حقوق و آمر ترافیک طالبان در شهرستان یاوان نیز کشته شده‌اند. این درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان هلمندی با حمایت استاندار و فرمانده امنیه این گروه، معدن طلا را به تصرف خود درآورده بودند.

گزارش‌ها حاکی است که جنگ همچنان بین دو طرف در جریان است. شهروندان یاوان پیش از این نیز به دلیل تصرف معدن طلا توسط طالبان غیربومی، به دادگاه‌های بدخشان و کابل شکایت کرده بودند.

این اولین بار نیست که درگیری میان شهروندان بدخشان و طالبان غیربومی رخ می‌دهد. اختلاف‌ها بر سر معادن طلا در بدخشان که با دخالت مستقیم استاندار طالبان همراه است، خشم شهروندان این استان را برانگیخته است.

برچسب ها: درگیری مسلحانه ، بدخشان ، معادن افغانستان
