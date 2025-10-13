رئیس‌جمهور آمریکا در عقب‌نشینی آشکار تاکید کرد که ابتدا نیاز به تایید گسترده‌تر برای انتصاب تونی بلر در غزه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه از حمایت از انتصاب تونی بلر برای کنترل غزه عقب‌نشینی کرد و گفت ابتدا به تایید گسترده‌تری نیاز دارد.

او ادعا کرد: «ابتدا می‌خواهم بفهمم آیا تونی نزد همه محبوب خواهد بود یا نه، چون واقعا نمی‌دانم. من تونی را دوست دارم، همیشه هم دوستش داشتم، اما می‌خواهم مطمئن شوم که او برای همه یک گزینه قابل قبول است.»

طرح ترامپ برای غزه که ماه گذشته ارائه شد، بلر را به عنوان عضوی از شورای پیشنهادی در بحبوحه انتقادات از نقش او در جنگ عراق در نظر گرفته بود.

 این حال، ایده انتصاب بلر به شورای صلح با خشم سیاستمداران فلسطینی و حتی اعضای حزب کارگر انگلیس روبرو شد، چرا که تصمیم او برای حمایت از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ به اعتبار او در میان افکار عمومی لطمه زده است.

 این در حالی است که پس از آن حمله به سرکردگی واشنگتن، ادعاهای آمریکا و انگلیس مبنی بر اینکه عراق سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد، سرانجام نادرست از آب درآمد.

منبع: قدس نیوز نت‌ورک

