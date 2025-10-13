باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جشنواره صنایع دستی روستاییان سمیرم + فیلم

جشنواره «سرزمین آبشارهای هزارچشمه» نماد همبستگی برای معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرستان سمیرم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشنواره آبشارهای سرزمین هزار چشمه در منطقه گردشگری بی بی سیدان سمیرم برگزار شد.

این منطقه به دلیل آبشارها و چشمه های فراوان در فصول مختلف سال میزبان تعداد زیادی از گردشگران است.

 

