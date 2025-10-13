باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل خمسه بازرس کل استان قزوین روز دوشنبه در بازدید رییس کل دادگستری استان قزوین از سازمان گفت: شکایات و گزارشهای فساد مردمی در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه کارکنان بازرسی با وجود کمبود نیرو، با تمام توان و قدرت به انجام ماموریتهای خود ادامه میدهند، تصریح کرد: پیشگیری بر درمان مقدم است و این رویکرد در اولویت کاری بازرسی کل استان قرار داشته و افزایش آمار نیز حاکی از افزایش اعتماد مردم عزیز استان به بازرسی کل است.
بازرس کل استان قزوین، مسکن ملی را مطالبه عمومی چندین هزار نفر از مردم استان عنوان کرد و از حضور میدانی بازرسی در این حوزه خبر داد و گفت: در حوزه مسکن ملی با ورود به موقع و همراه نمودن سایر دستگاه ها، علاوه بر تسریع در تحویل واحدها تلاش گردیده هزینههای ساخت کاهش یابد.
خمسه ضمن تاکید بر لزوم گذر از روشهای سنتی و حرکت به سمت هوشمندسازی گفت: موضوع هوشمندسازی معادن در شورای حفظ حقوق بیتالمال در دستور کار دستگاههای اجرایی و نظارتی قرار دارد و تا کنون بیش از یک هزار میلیارد ریال مطالبات دولتی از معادن دریافت شده است.
این مسئول بیان کرد: استان قزوین در راستای هوشمندسازی، چهارمین استانی است که سامانه هوشمندسازی معادن را راهاندازی کرده است.
وی دستیابی به آمار واقعی استخراج، وصول حقوق دولتی، جلوگیری از تخریب جادهها توسط خودروهای معدنی دارای اضافه بار و اتصال به سامانههای نظارتی را از اهداف اصلی این طرح برشمرد.
بازرسی استان قزوین سال گذشته ۱۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال به بیتالمال بازگردانده بود.
منبع: ایرنا