کشت کلزار در شهرستان گلوگاه به نزدیک ۷۰۰ هکتار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با بیان اینکه طی فرآیند توزیع بذر، تاکنون حدود ۵۴۱۱ کیلوگرم از ارقام مختلف بذر کلزار در راه تحقق کاشت قوی و بهرهور، بین کشاورزان توزیع شده است، گفت: برآورد میشود که این میزان، نزدیک به ۷۰۰ هکتار زمین زراعی در شهرستان را تحت پوشش قرار داده است و این رقم نشاندهنده رشد و توسعه مستمر در بخش کشاورزی منطقه است.
او با تأکید بر اهمیت بهرهبرداری مناسب و مؤثر از بذرهای اصلاح شده و دارای توصیههای علمی، به کشاورزان توصیه کرد که در انتخاب ارقام بذر، حتماً از ارقام اصلاح شده و توصیه شده توسط کارشناسان مستقر در مراکز کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقدام نمایند.
عسکری گفت:این اقدام در جهت ارتقای بهرهوری، افزایش کیفیت محصولات و کاهش ضرر و زیانهای اقتصادی در فصلهای زراعی آینده به شدت توصیه میشود.
او افزود: با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته و استقبال قابل توجه کشاورزان، امیدواریم که با همکاری و تلاش مستمر، بتوانیم میزان سطح زیر کشت و تولید محصولات کلزار را در منطقه افزایش دهیم. همچنین، آموزشهای لازم و پشتیبانی کارشناسان، نقش مهمی در بهبود عملکرد و توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان ایفا خواهد کرد.
عسکری گفت:این اقدامات در قالب سیاستهای کلی وزارت جهاد کشاورزی و با هدف افزایش بهرهوری، ارتقای سطح علمی و توسعه منابع کشاورزی در شهرستان گلوگاه صورت میگیرد و با توجه به شرایط اقلیمی و نیازهای منطقه، نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی شهرستان ایفا خواهد کرد.