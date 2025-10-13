در هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ۱۸ سال کشور، کشاورز نوین طبرستان به تساوی بیرون از خانه دست یافت و شهروند جوان نور هم در بازی خانگی باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - کشاورز نوین طبرستان در هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ۱۸ سال کشور که به مهمانی پیام انتظار بجنورد رفته بود با نتیجه مساوی ۱-۱ این تیم رده سومی را در ورزشگاه تختی متوقف کرد و شهروند جوان نور هم در خانه مقابل مهمان خود تراکتورسازی تبریز با حساب ۲ بر ۱ شکست خورد.

شهروند جوان نور با کسب ۱ برد، ۲ باخت و ۳ امتیاز، جایگاه ششم را در بین ۹ تیم حاضر در گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال زیر ۱۸ سال باشگاه‌های کشور در اختیار دارد.

کشاورز نوین طبرستان هم با ۲ تساوی، ۱ باخت و ۲ امتیاز، رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

ملوان بندرانزلی با کسب ۷ امتیاز صدرنشین گروه دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زیر ۱۸ سال باشگاه‌های کشور است.