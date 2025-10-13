در پایتخت استرالیا حدود ۳۰ هزار نفر در تظاهراتی شرکت و تاکید کردند که تظاهرات برای حق تعیین سرنوشت و بازسازی غزه ادامه خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دهها هزار نفر از مردم استرالیا در شهرهای مختلف این کشور در همبستگی با فلسطین تظاهرات و اعلام کردند که با وجود برقراری آتشبس در غزه به اعتراضهای خود ادامه خواهند داد.
در شهر سیدنی حدود ۳۰ هزار نفر گرد هم آمدند. این راهپیمایی به رهبری گروه اقدام برای فلسطین از هاید پارک تا بلمور پارک برگزار شد، پس از آنکه دادگاه تجمع برنامهریزیشده در نزدیکی اپراآوس را ممنوع اعلام کرده بود.
جاش لیس، یکی از برگزارکنندگان، به گاردین گفت: «ما بدون تردید به اعتراضات خود ادامه میدهیم؛ برای فلسطینی آزاد، برای حق تعیین سرنوشت در غزه، برای اجازه ورود کمکهای بشردوستانه، و برای بازسازی غزه به دست مردم فلسطین.»
در حالی که برخی شرکتکنندگان با احتیاط امیدوار بودند آتشبس به پایان نسلکشی منجر شود، دیگران نسبت به نقش ترامپ در توافق آتشبس بیاعتماد بودند و از دولت استرالیا خواستند رژیم تروریستی اسرائیل را تحریم کرده و تجارت نظامی با آن را متوقف کند.
در همین حال به گزارش الجزیره و رسانههای مختلف اسرائیلی، تبادل اسرا بین حماس و رژیم تروریستس اسرائیل در حال انجام است.
اتوبوسهای حامل اسرا از غزه به سمت گذرگاه کرم ابو سالم حرکت میکنند تا برای آزادی آنها آماده شوند. همزمان، رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل نیز تایید کرد که فهرست ۲۰ اسیر زندهای که توسط حماس منتشر شده، با سوابق این رژیم تروریستی مطابقت دارد و اعلام شد که آزادی اسرا در دو مرحله بین ساعت ۸ تا ۱۰ صبح انجام خواهد شد.
منبع: قدس نیوز نتورک