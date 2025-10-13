هواپیمای رئیس جمهور آمریکا همزمان با اینکه حماس و اسرائیل اجرای مرحله اول توافق آتش بس را آغاز کردند در فرودگاه بن گوریون تل آویو فرود آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حالی وارد اراضی اشغالی شد که حماس آزادی اسرای اسرائیلی را چند روز پس از توافق آتش‌بس غزه آغاز کرده است.

هواپیمای ایر فورس وان پیش از فرود در فرودگاه بن گوریون، بر فراز میدان «گروگان‌ها» در تل‌آویو، جایی که ده‌ها هزار نفر در آن جمع شده بودند، پرواز کرد. این پرواز درست پس از ورود هفت اسیر اول از غزه به اسرائیل به زمین نشست

ترامپ قرار است امروز در کنست اسرائیل سخنرانی کند و پس از آن به مصر پرواز خواهد کرد. وی هنگام پرواز از واشنگتن به اسرائیل در روز یکشنبه، در هواپیمای ایر فورس وان به خبرنگاران گفت: «جنگ تمام شده است.»

رئیس جمهور ایالات متحده سپس به مصر خواهد رفت و در آنجا به همراه عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر ریاست نشست صلح غزه در شرم‌الشیخ را بر عهده خواهد گرفت.

