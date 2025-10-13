باشگاه خبرنگاران جوان - مریم بهروزی کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: خروجی مدل‌های جوی نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً پایدار و آسمانی صاف و آفتابی در سطح منطقه طی چند روز آینده است. با این حال، مهم‌ترین پدیده جوی امروز دوشنبه، وزش باد‌های غربی و جنوب غربی است که از ساعات ظهر شروع می‌شود و تا پایان شب تداوم خواهد داشت.

به گفته بهروزی، سرعت این باد‌ها در مناطق غربی و جنوب غربی استان نسبتاً زیاد خواهد بود و همین امر سبب می‌شود که احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق دور از انتظار نباشد.

کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دمایی اظهار داشت: برای امروز دوشنبه، افزایش نسبی دما به میزان یک تا دو درجه در کل استان اتفاق می‌افتد.

وی افزود: هرچند برای فردا سه‌شنبه به طور موقت شاهد کاهش یک تا دو درجه‌ای دما خواهیم بود، اما در مجموع، تغییرات دمایی قابل توجهی تا پایان هفته در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قزوین همچنین به عبور موجی از فراز آسمان استان در روز دوشنبه اشاره کرد که سبب افزایش موقت ابر در برخی ساعات شده بود.

منبع: صدا و سیما