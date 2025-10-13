تیم ملی تنیس روی میز مردان با کسب برتری برابر سنگاپور به مرحله یک شانزدهم رقابت‌های قهرمانی آسیا راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا و از مرحله حذفی، امروز (دوشنبه ۲۱ مهر) تیم ملی ایران به مصاف سنگاپور رفت. این دیدار در جدول ۱۶ تیمی برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان موفق به شکست ۳ بر یک حریف شدند.

در این دیدار نوشاد عالمیان مقابل «کوئن پانگ» ۳ بر صفر پیروز شد، اما در دومین دیدار بنیامین فرجی نتیجه رقابت با «آیزاک کوئک» را با همین نتیجه واگذار کرد. امیرحسین هدایی هم در این دیدار برای تیم ملی ایران بازی کرد. او در رقابت با «کلارنس چیو» ۳ بر یک پیروز شد. دیدار چهارم این رقابت میان نوشاد عالمیان و «آیزاک کوئک» برگزار شد که طی آن نوشاد عالمیان ۳ بر ۲ صاحب برتری شد.

تیم ملی تنیس روی میز با غلبه بر سنگاپور به جمع ۸ تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت.

تیم ملی تنیس روی میز که با هدایت جمیل لطف الله نسبی در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی هند شرکت کرده است، در دو دیدار نخست مرحله مقدماتی برابر تیم‌های مالدیو مغولستان پیروز شد و در صدر گروه D قرار گرفت.

در بخش بانوان نیز تیم ملی ایران طی ۲ دیدار اول و دوم موفق به شکست قرقیزستان و نپال در گروه D شد، اما در سومین دیدار برابر قرقیزستان شکست خورد.

