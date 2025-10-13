وزارت خارجه پاکستان در واکنش به بیانیه مشترک طالبان و هند درباره کشمیر، سفیر افغانستان را به منظور ابراز اعتراض شدید فراخواند و اعلام کرد که این موضع‌گیری نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه‌ای، از فراخوانی سفیر افغانستان به این وزارتخانه برای ابراز "اعتراض شدید" خبر داد. این اقدام در پی انتشار بیانیه مشترک میان امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، و مقامات هندی در دهلی نو انجام شده است.

در بیانیه مشترک طالبان و هند، دو طرف از حملات تروریستی در کشمیر تحت کنترل هند ابراز نگرانی کرده و کشمیر را بخشی از قلمرو هند خوانده‌اند. پاکستان این موضع را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت کشمیر دانسته و آن را غیرقابل قبول خوانده است.

همچنین پاکستان ادعای امیرخان متقی مبنی بر اینکه "تروریسم یک مسئله داخلی پاکستان است" را به شدت رد کرده است. این کشور تأکید کرده که طالبان نمی‌تواند از تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حفظ ثبات منطقه شانه خالی کند.

پاکستان با اشاره به میزبانی چندین دهه از میلیون‌ها مهاجر افغانستانی، بر حق خود برای وضع مقررات اقامت اتباع خارجی تأکید کرده، اما متعهد شده به صدور ویزای درمانی و آموزشی برای شهروندان افغانستانی ادامه دهد.

وزارت خارجه پاکستان خاطرنشان کرده که در عین حال که زمینه همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی با افغانستان را فراهم می‌کند، انتظار دارد طالبان گام‌های عملی برای جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه پاکستان بردارد.

برچسب ها: کشمیر ، تنش بین افغانستان و پاکستان ، سفارت افغانستان در اسلام آباد
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
افغانستان حواسش باشه پاکستان زمین تا آسمون با آمریکا فرق میکنه و میلیونها سرباز میریزه
۰
۰
پاسخ دادن
