نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: بازنگری در آیین نامه تعرفه مشاوران املاک در جهت تعیین نرخ الزامی و باید اجرایی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تعرفه مشاوران املاک و آیین نامه جدید آن اظهار داشت: پیش نویس جدید بیشتر به موضوعات کلی و شاید کمتر به جزئیات قانون الزام در ارتباط با قراردادهای یکسان پرداخته  و این می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در اجرا و درگیری‌های احتمالی بین مشاوران املاک و مشتریان شود.

وی ادامه داد: به وضوح مشخص است که اگر دستمزد مشاوران املاک با هزینه‌های واقعی آن‌ها همخوانی نداشته باشد، نه تنها اعتبار مشاوران تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه معیشت آن‌ها نیز دچار مشکل خواهد شد.

او بیان کرد:این موضوع می‌تواند باعث شود که بسیاری از مشاوران به سمت فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی بروند که به نفع بازار املاک نیست.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که بازنگری در آیین نامه بر اساس قانون الزام و همچنین بررسی دقیق‌تر قانون امضا، به‌ویژه در مورد دستمزدها، ضروری است. این تغییرات می‌تواند به بهتر شدن شرایط و افزایش شفافیت کمک کند.

او بیان کرد: حفظ شأن و اعتبار مشاوران املاک اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر شرایط کاری به گونه‌ای باشد که مشاوران احساس کنند که تحت فشار هستند یا نادیده گرفته می‌شوند، این موضوع می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات و همچنین کاهش اعتماد مردم به این حرفه منجر شود.

وی یادآور شد: در نهایت، باید بگوییم که شرایط کنونی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد تا هم مشاوران املاک و هم مشتریان بتوانند از یک فضای کاری سالم و شفاف بهره‌مند شوند. اگر این تغییرات به موقع انجام نشود، ممکن است در آینده نزدیک مشکلات جدی‌تری بوجود آید.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
صرفه‌جویی ۱۰ همتی سامانه خودنویس در ثبت معاملات مسکن
تعهد قطعی دولت برای ساخت مسکن حمایتی به ۸۵۰ هزار واحد رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
آخرین اخبار
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز به مدت ۵۰ سال توسط میدان جدید گازی پازن
اجرای پروژه‌های تعمیراتی در ۱۶ استان کشور برای افزایش پایداری برق کشور
پرداخت خسارات ناشی از نوسانات برق از یک ماه آینده آغاز می‌شود
فهرست بدهکاران کلان بانکی به‌روزرسانی شد
ارزش افزوده تولید گوشت دام و طیور ۱۵ میلیارد دلار است+فیلم
کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی در حوزه فرآورده‌های غذایی
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
فائو آمادگی‌ کامل برای همکاری با بخش کشاورزی دارد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
نصب موفق راکتور ۴۰۰ تنی اوره در پتروشیمی
بازنگری در آیین نامه تعرفه مشاوران املاک الزامی است
فهرست متقاضیان ساخت ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی آماده شد
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
کمیته ویژه پیگیری مسائل مرتبط با بیمه درمان تکمیلی تشکیل خواهد شد
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
قیمت جدید تخم مرغ درب مرغداری اعلام شد