نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: بازنگری در آیین نامه تعرفه مشاوران املاک در جهت تعیین نرخ الزامی و باید اجرایی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تعرفه مشاوران املاک و آیین نامه جدید آن اظهار داشت: پیش نویس جدید بیشتر به موضوعات کلی و شاید کمتر به جزئیات قانون الزام در ارتباط با قراردادهای یکسان پرداخته و این می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در اجرا و درگیری‌های احتمالی بین مشاوران املاک و مشتریان شود.

وی ادامه داد: به وضوح مشخص است که اگر دستمزد مشاوران املاک با هزینه‌های واقعی آن‌ها همخوانی نداشته باشد، نه تنها اعتبار مشاوران تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بلکه معیشت آن‌ها نیز دچار مشکل خواهد شد.

او بیان کرد:این موضوع می‌تواند باعث شود که بسیاری از مشاوران به سمت فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی بروند که به نفع بازار املاک نیست.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که بازنگری در آیین نامه بر اساس قانون الزام و همچنین بررسی دقیق‌تر قانون امضا، به‌ویژه در مورد دستمزدها، ضروری است. این تغییرات می‌تواند به بهتر شدن شرایط و افزایش شفافیت کمک کند.

او بیان کرد: حفظ شأن و اعتبار مشاوران املاک اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر شرایط کاری به گونه‌ای باشد که مشاوران احساس کنند که تحت فشار هستند یا نادیده گرفته می‌شوند، این موضوع می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات و همچنین کاهش اعتماد مردم به این حرفه منجر شود.

وی یادآور شد: در نهایت، باید بگوییم که شرایط کنونی نیاز به بازنگری و اصلاح دارد تا هم مشاوران املاک و هم مشتریان بتوانند از یک فضای کاری سالم و شفاف بهره‌مند شوند. اگر این تغییرات به موقع انجام نشود، ممکن است در آینده نزدیک مشکلات جدی‌تری بوجود آید.