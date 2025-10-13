باشگاه خبرنگاران جوان- ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل تأکید کرد که حکومت طالبان اجازه نخواهد داد خاک و پایگاههای افغانستان به هیچ کشوری واگذار شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره درخواست آمریکا برای بازپسگیری میدان هوایی بگرام گفت: "بگرام بخش جداییناپذیر از خاک ماست. هرگز حضور نظامی هیچ کشوری را در خاک خود نمیپذیریم و اگر تجاوز به خاک ما صورت بگیرد، پاسخ آن داده خواهد شد."
سخنگوی طالبان افزود: "ما خواهان ارتباط با تمام کشورهای جهان از جمله آمریکا هستیم و اگر آمریکا خواسته باشد، به عوض بگرام میتواند سفارت خود را در کابل باز کند."