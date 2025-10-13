عملیات نصب راکتور ۴۰۰ تنی واحد اوره در مجتمع پتروشیمی هنگام با تکیه بر توان متخصصان داخلی و تجهیزات بومی، با موفقیت انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عملیات نصب راکتور اصلی واحد اوره در مجتمع پتروشیمی هنگام با موفقیت کامل به پایان رسید. این راکتور عظیم با طول ۵۵ متر و وزن ۴۰۰ تن، به دست مهندسان و کارشناسان ایرانی نصب شد و تمامی مراحل آن با رعایت دقیقترین استانداردهای ایمنی و فنی اجرا گردید.
این عملیات با بهرهگیری از دو دستگاه جرثقیل فوقسنگین ۱۲۵۰ تنی و ۶۰۰ تنی انجام گرفت؛ اقدامی که نشاندهنده توان فنی، برنامهریزی دقیق و هماهنگی بالای نیروهای بومی کشور است.
راکتور نصبشده، بهعنوان یکی از تجهیزات کلیدی در فرآیند تولید اوره، نقش تعیینکنندهای در بهرهبرداری از ظرفیتهای ملی خواهد داشت.
این دستاورد علاوه بر کاهش وابستگی به واردات تجهیزات حیاتی، موجب ایجاد ارزش افزوده از میعانات گازی کشور و رونق اشتغال در منطقه جنوب میشود.
به گفته کارشناسان، با بهرهبرداری از این واحد، بخش قابل توجهی از نیاز کشور به محصولات پتروشیمی در داخل تأمین شده و ایران میتواند سهم خود را در بازارهای صادراتی منطقه افزایش دهد.
مجتمع پتروشیمی هنگام بهعنوان یکی از پروژههای مهم توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی طراحی شده است. این مجتمع ضمن تقویت توان تولید داخل، فرصتهای شغلی متعددی برای جوانان بومی ایجاد کرده و زمینهساز رشد پایدار اقتصادی در جنوب کشور خواهد بود.
این پروژه ملی، جلوهای از جهاد خودکفایی صنعتی و اعتماد به دانش بومی است که میتواند الگوی موفقی برای سایر صنایع استراتژیک کشور محسوب شود.