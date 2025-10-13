مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: رفتار مسرفانه شهروندان به مصرف منصفانه تغییر پیدا کرده و سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه در سال آبی گذشته که کم‌بارش‌ترین و خشک‌ترین سال استان تهران در ۶۰ سال اخیر محسوب می‌شد، میزان توزیع آب در شبکه آبرسانی این استان ۶۵ میلیون مترمکعب کاهش یافت و به همین میزان، شهروندان آب کمتری مصرف کردند، افزود: در سال‌های اخیر حداکثر کاهش مصرف سالانه آب در تهران به حدود سه درصد می‌رسید، اما کاهش ۱۰ درصدی مصرف در سال آبی گذشته به‌ویژه تابستان رکورد جدیدی را در این زمینه به ثبت رساند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با قدردانی از شهروندانی که با کاهش میزان مصارف خود به ازای هر نفر ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز، ضمن احترام به حقوق سایر شهروندان، خدمتگزاران خود را در شرکت آبفای استان تهران برای ارائه خدمات پایدار و مطلوب یاری رساندند، اظهار داشت: این شرکت به منظور پاسداشت این همکاری، ضمن تقدیم هدایایی به قید قرعه‌کشی به شهروندان خوش‌مصرف، به تمامی مشترکان خوش‌مصرف برچسب خوش‌مصرفی اعطا خواهد کرد.

به‌گفته وی، این برچسب که ارزشی فراتر از مسایل مادی دارد، به‌زودی و به‌تدریج بر درب مجتمع‌های مسکونی مشترکان خوش‌مصرف نصب خواهد شد.

اردکانی تصریح کرد: همراهی شهروندان تهرانی با سقایان خود در شرکت آب و فاضلاب استان تهران موجب شد شمار مشترکان خوش‌مصرف در پایان تابستان امسال از ۲۹ درصد به ۳۴ درصد افزایش و شمار مشترکان پرمصرف از ۶۴ به ۶۱ درصد و نیز شمار مشترکان بدمصرف از هفت به پنج درصد کاهش یابد ضمن آنکه سرانه مصرف هر شهروند نیز از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر در شبانه‌روز کاهش یافت.

وی افزود: اگر همراهی مشترکان تهرانی در کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب اتفاق نمی‌افتاد، یکی دو سد تامین‌کننده آب تهران مطابق پیش‌بینی‌های شرکت آب منطقه‌ای دچار محدودیت‌های جدی می‌شد. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با ابراز خرسندی از افزایش توجه و حساسیت‌های شهروندان تهرانی نسبت به مدیریت مصرف آب، گفت: خوشبختانه با اقدام‌های رسانه‌ای و فرهنگی صورت گرفته، هم‌اکنون رفتار مسرفانه به عنوان یک امر منکر به مصرف منصفانه و یک امر معروف تبدیل شده و امید است با تداوم این همکاری، خوش‌مصرفی به یک رفتار دائمی در زمینه مصرف آب شرب حتی در سال‌های ترسالی و سرریز شدن سد‌ها تبدیل شود.

اردکانی با درخواست از شهروندان تهرانی نسبت به کاهش ۱۰ درصد دیگر از مصارف خود با توجه به پیش‌بینی پاییز خشک و کم‌بارش امسال، اظهار داشت: اگر این همراهی و همکاری توسط شهروندان صورت گیرد، قول می‌دهیم پاییز امسال را نیز بدون تنش سپری کنیم.

به‌گفته وی، سقایان مردم در شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز تمامی تلاش خود را برای تقویت‌های زیرساخت‌های تامین و توزیع آب به‌کار خواهند گرفت همان‌گونه که وزارت نیرو با حمایت و اقدام سریع در اجرای پروژه بزرگ خط دوم انتقال آب طالقان به البرز و تهران، به کمک رفع مشکل کم‌آبی برآمده است. 

وی افزود: تاکنون ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه از آب این خط به تهران رسیده است و ظرف ۱۰ روز آینده به همین میزان بر ظرفیت تامین آب تهران اضافه خواهد شد هرچند که باید توجه داشت این افزایش ظرفیت تنها به میزان یک‌هشتم مصرف آب تهران محسوب می‌شود و مهم‌ترین اولویت برای تامین آب، مدیریت مصرف توسط شهروندان تهرانی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین از بهره‌برداری از ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه جدید این شرکت در سال جاری خبر داد و گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومان از این پروژه‌ها به بخش آب و ۲۴ هزار میلیارد تومان دیگر به بخش فاضلاب مربوط می‌شود که به‌تدریج وارد مدار بهره‌برداری خواهند شد.

منبع: شرکت آب و فاضلاب استان تهران

برچسب ها: مصرف آب ، شرکت آب و فاضلاب
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۴ درصد+ جدول
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
آخرین اخبار
تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز به مدت ۵۰ سال توسط میدان جدید گازی پازن
اجرای پروژه‌های تعمیراتی در ۱۶ استان کشور برای افزایش پایداری برق کشور
پرداخت خسارات ناشی از نوسانات برق از یک ماه آینده آغاز می‌شود
فهرست بدهکاران کلان بانکی به‌روزرسانی شد
ارزش افزوده تولید گوشت دام و طیور ۱۵ میلیارد دلار است+فیلم
کشف فرار مالیاتی ۵۳ میلیارد تومانی در حوزه فرآورده‌های غذایی
افزایش بیش از ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
فائو آمادگی‌ کامل برای همکاری با بخش کشاورزی دارد
۱۲ میلیون کنتور هوشمند برق تا سال آینده فعال می‌شود
کاهش سرانه مصرف آب تهرانی‌ها از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر
نصب موفق راکتور ۴۰۰ تنی اوره در پتروشیمی
بازنگری در آیین نامه تعرفه مشاوران املاک الزامی است
فهرست متقاضیان ساخت ۲ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی آماده شد
صنعت بیمه کشور به اندازه سایز اقتصاد بزرگ نشده/ تامین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی در کشور ما با مشکلاتی مواجه است
کمیته ویژه پیگیری مسائل مرتبط با بیمه درمان تکمیلی تشکیل خواهد شد
تولید چای به ۲۴ هزارتن می‌رسد
آغاز توزیع گوشت های تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای
افرایش ضریب پایداری شبکه در پاییز امسال با تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران
۲۵۸ هزار کنتور برق در استان تهران هوشمند شده است+ فیلم
بررسی سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی
سردرگمی متقاضیان مسکن با ایجاد سامانه‌های موازی در بخش مسکن
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
قیمت جدید تخم مرغ درب مرغداری اعلام شد